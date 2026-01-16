Navi Mumbai Election Result 2026 Live: नवी मुंबई महानगर पालिका का किंग कौन? आज आएंगे परिणाम

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज शुरू हो गई है. 5 जनवरी को हुए चुनावों में, एक नए मल्टी-मेंबर पैनल सिस्टम के तहत 28 वार्डों में 111 कॉर्पोरेटर सीटों के लिए वोटिंग हुई.

चुनाव आयोग और सिविक प्रशासन ने नवी मुंबई में आठ अलग-अलग गिनती केंद्र तय किए, जहां स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10:00 बजे गिनती शुरू होगी. हर केंद्र की देखरेख एक तय रिटर्निंग ऑफिसर कर रहा है; नतीजे वार्ड-वार इकट्ठा किए जाएंगे और फिर कुल नतीजे का अनुमान लगाने के लिए उन्हें जोड़ा जाएगा.

यह चुनाव अपने मल्टी-मेंबर पैनल सिस्टम के लिए खास था, जिसे NMMC के इतिहास में पहली बार लागू किया गया था. वार्ड 1 से 27 में, वोटर्स ने चार अलग-अलग वोट डाले - हर सीट के लिए एक - जिन्हें A, B, C और D के रूप में तय किया गया था. वार्ड 28 में, तीन सीटों पर चुनाव लड़ा गया.

कल 9.48 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने सिविक चुनावों में हिस्सा लिया, और 1,140 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले जो ज़रूरी सुविधाओं और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से लैस थे. प्रशासन ने कुल मिलाकर सुचारू वोटिंग की सूचना दी।

निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे. इसमें CCTV मॉनिटरिंग, सेक्टर और फ्लाइंग सर्विलांस टीमें, और चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन शामिल था.