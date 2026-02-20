नवी मुंबई के खारघर इलाके में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा. मारपीट के दौरान आरोपियों ने उसे धमकी भी दी कि अगर वह पुलिस थाने गया तो उसे जान से मार देंगे. इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है.

किराये पर रहता है घायल युवक

जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाहरी राज्य का रहने वाला है और खारघर के सेक्टर-19 में किराये पर रहता है. घटना एक सेक्टर की सड़क पर हुई, जहां आरोपियों ने उसे रोककर हमला किया.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया. हमलावरों ने युवक को जमीन पर गिराकर कई बार लात-घूंसे मारे.

लोग देखते रहे, कोई आगे नहीं आया

घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने हिम्मत कर बीच-बचाव नहीं किया. बताया जा रहा है कि हमलावर बेहद आक्रामक थे और खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिससे लोग डर गए. इसी कारण कोई भी आगे नहीं आया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और इससे डर का माहौल बना हुआ है.

पुलिस ने जांच शुरू की

मामले में खारघर पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है. आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ी जानकारी हो तो सामने आए. इस घटना के बाद खारघर इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.