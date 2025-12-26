हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनवी मुंबई एयरपोर्ट को पहले ही दिन शानदार रिस्पॉन्स, यात्रियों की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड

नवी मुंबई एयरपोर्ट को पहले ही दिन शानदार रिस्पॉन्स, यात्रियों की संख्या ने बनाया रिकॉर्ड

Navi Mumbai International Airport News: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख और व्यस्त एविएशन हब्स में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: अजीत | Updated at : 26 Dec 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) से कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत के साथ ही यात्रियों का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला. संचालन के पहले ही दिन एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो इस नए हवाई अड्डे के प्रति यात्रियों के भरोसे और मजबूत मांग को दर्शाती है.

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 24 दिसंबर को आगमन उड़ानों का लोड फैक्टर 71 प्रतिशत और प्रस्थान उड़ानों का 83 प्रतिशत रहा था. वहीं, 25 दिसंबर को नियमित उड़ानों की शुरुआत के साथ आगमन लोड बढ़कर 85 प्रतिशत और प्रस्थान लोड लगभग 98 प्रतिशत तक पहुंच गया. यह तेजी से बढ़ता ट्रैफिक NMIA की स्वीकार्यता और संचालन क्षमता का संकेत है.

एयरपोर्ट से 25 दिसंबर को कितने लोगों ने की यात्रा?

25 दिसंबर को पहले ही दिन कुल 4,922 यात्रियों ने नवी मुंबई एयरपोर्ट से यात्रा की, जिनमें 2,278 आगमन और 2,644 प्रस्थान यात्री शामिल रहे. इसके अगले दिन यानी 26 दिसंबर को यह संख्या और बढ़ गई और एयरपोर्ट ने कुल 5,028 यात्रियों को संभाला. मुंबई महानगर क्षेत्र से मिल रहा यह सकारात्मक रिस्पॉन्स NMIA की भविष्य की भूमिका को और मजबूत करता है.

PPP मॉडल पर आधारित

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) इस ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, निर्माण और संचालन के लिए गठित विशेष प्रयोजन कंपनी है. यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित है, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) की 74 प्रतिशत और महाराष्ट्र सरकार की इकाई सिडको (CIDCO) की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है. MIAL, अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है.

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की खासियत?

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IATA: NMI; ICAO: VANM) आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख और व्यस्त एविएशन हब्स में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है. 1,160 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विकसित हो रहा यह एयरपोर्ट पूर्ण होने पर सालाना करीब 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा. दो समानांतर रनवे, अत्याधुनिक टर्मिनल, उन्नत कार्गो सुविधाएं और पर्यावरण-अनुकूल ढांचा इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं.

अहम एयर गेटवे के रूप में उभरेगा नवी मुंबई एयरपोर्ट

प्रारंभिक चरण में NMIA की वार्षिक क्षमता लगभग 2 करोड़ यात्री और 5 लाख मीट्रिक टन कार्गो संभालने की होगी. ‘कमल’ से प्रेरित आधुनिक और हरित डिज़ाइन वाला यह एयरपोर्ट न केवल मुंबई महानगर क्षेत्र बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एयर गेटवे के रूप में उभरने जा रहा है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 26 Dec 2025 11:21 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Navi Mumbai Airport
