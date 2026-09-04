नवी मुंबई: स्कूल बस में 3 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न, चालक हिरासत में

नवी मुंबई में तीन साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक निजी स्कूल के बस चालक को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार (4 सिंतबर) को घटना की जानकारी दी. यह मामला कामोठे इलाके का बताया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी चालक की उम्र 30 साल है और वह निजी स्कूल की बस चलाता था. उसका काम स्थानीय किंडरगार्टन और प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को बस के जरिए लाने-ले जाने का था. पुलिस ने बताया कि बुधवार (2 सितंबर) दोपहर करीब साढ़े 12 बजे चालक बच्चों को उनके घर छोड़ रहा था.

तीन साल की बच्ची के बस में अकेले रह जाने पर किया यौन उत्पीड़न

पुलिस के मुताबिक, बच्चों के बस से उतर जाने के बाद तीन साल की बच्ची बस में अकेली रह गई थी. आरोप है कि इसी दौरान चालक ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया. घर पहुंचने के बाद बच्ची ने पेट में दर्द की शिकायत की. इसके बाद उसने अपनी दादी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया. बच्ची की बात सामने आने के बाद परिवार ने तुरंत स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी.

इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

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आरोपी बस चालक को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजा

पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे गुरुवार (3 सितंबर) को पनवेल की एक अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

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