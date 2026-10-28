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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: MLC चुनाव में महायुति की खींचतान पर घिरी BJP, शरद गुट ने क्या कहा?

महाराष्ट्र: MLC चुनाव में महायुति की खींचतान पर घिरी BJP, शरद गुट ने क्या कहा?

महाराष्ट्र MLC चुनाव के नतीजों के बाद NCP (SP) प्रवक्ता अनीश गावंडे ने बीजेपी पर निशाना साधा और दावा किया कि 2029 के चुनाव में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 28 Oct 2026 12:51 PM (IST)
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महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनावों के नतीजों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने बीजेपी और महायुति गठबंधन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी पांच सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन गठबंधन के अंदर आपसी खींचतान के कारण उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. उन्होंने हरशदा देशमुख और छत्रपति संभाजीनगर में NCP (SP) की जीत को बड़ी उपलब्धि बताया. इसके साथ ही उन्होंने टाटा ट्रस्ट और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए.

अनीश गावंडे ने कहा, "महाराष्ट्र में इन चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़े गर्व से दावा किया था कि वह सभी पांच सीटें जीतेगी. लेकिन महायुति गठबंधन के भीतर आपसी खींचतान के कारण उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. आखिरकार, बैलेट पेपर से हुए चुनावों में एक अजीब रुझान देखने को मिला है कि विपक्ष को सरकार की तुलना में अधिक सीटें मिल जाती हैं. इसलिए बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए."

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हरशदा देशमुख की जीत को बताया बड़ी उपलब्धि

NCP (SP) की जीत पर उन्होंने कहा, "हरशदा देशमुख की जीत और छत्रपति संभाजीनगर में NCP (SP) की जीत के साथ हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह दिखाता है कि जो लोग पवार साहब के साथ मजबूती से डटे रहे, वे चुनावी जीत हासिल करने में सफल हुए हैं. हमें उम्मीद है कि इस सफलता को हम 2029 में भी आगे बढ़ाएंगे."

टाटा समूह की विरासत पर बात करते हुए अनीश गावंडे ने कहा, "आप जानते हैं कि टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है. यह एक भारतीय संस्थान है, जिसकी विरासत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है. हमारी आंखों के सामने इसे बर्बाद होते देखना बेहद दुखद है."

उन्होंने आगे कहा, "पवार साहब ने कहा है कि टाटा ट्रस्ट की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ऐसे कारोबार को बढ़ावा देना था, जो समाज के हित में काम करे. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और NCPA सिर्फ नाम नहीं हैं. ये ऐसे संस्थान हैं, जिन्हें टाटा ट्रस्ट ने वर्षों के दौरान कारोबार से अर्जित मुनाफे के जरिए बनाया है."

कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर सरकार पर निशाना

गावंडे ने कहा, "आज इन संस्थानों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. कारोबार करने का वह तरीका भी खतरे में है, जिसमें मुनाफे के साथ सामाजिक उद्देश्य को महत्व दिया जाता है. इसकी वजह ऐसी सरकार है, जो स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कंपनियों के बेहतर और जवाबदेह प्रबंधन को समझती ही नहीं है."

2029 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा

जेपी नड्डा के बयान और देश की राजनीतिक स्थिति पर अनीश गावंडे ने कहा, "मैं जेपी नड्डा की पहली बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत अल्बानिया या बांग्लादेश जैसा नहीं है. लेकिन यही वजह है कि भारत 2029 में एक अलग सरकार चुनेगा. देश की सड़कों पर उतरे लोगों ने जिस तरह इस सरकार के प्रति अविश्वास जताया है, वह इस बात का संकेत है कि चुनाव के दौरान भी जनता वास्तव में अविश्वास व्यक्त करेगी."

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उन्होंने आगे कहा, "भारत की जनता 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी, क्योंकि इस सरकार ने नई दिल्ली में युवाओं पर पुलिस की बर्बरता होने दी, देश की अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचाई और यह सुनिश्चित करने में नाकाम रही कि जिन नौकरियों पर युवा भारतीयों का हक है, वे उन्हें मिल सकें. मेक इन इंडिया और सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं भी आगे बढ़ने में नाकाम रही हैं."

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Oct 2026 12:51 PM (IST)
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