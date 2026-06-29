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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'

नसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'

Nasrapur Rape And Murder Case: डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि मामले में पुलिस प्रशासन, न्यायालय और सरकारी वकीलों ने सामूहिक प्रयासों से कार्य किया. बेहद कम समय में दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 29 Jun 2026 04:56 PM (IST)
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पुणे जिले के नसरापुर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी बेहद निर्ममता से हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है. इस फैसले से न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है. शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है.

दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा, ''इस मामले में पुलिस प्रशासन, न्यायालय और सरकारी वकीलों ने सामूहिक प्रयासों से कार्य किया है. पूरे प्रकरण को फास्ट ट्रैक अदालत में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए बेहद कम समय में दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय है. मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे फांसी ही होनी चाहिए.''

शिंदे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस का जताया आभार

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इस मामले की निरंतर निगरानी करने और पूरी टीम को जरूरी सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी विशेष आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने गृह विभाग, पुलिस प्रशासन, सरकारी वकीलों तथा इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों का अभिनंदन किया.

यह मिसाल कायम करने वाला फैसला- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, ''यह मिसाल कायम करने वाला फैसला है. ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई ही समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा कर सकती है.'' उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय के बाद भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के प्रति समाज का विश्वास और अधिक मजबूत होगा.

डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने भी कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

वहीं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अदालत के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, ''घटना के मात्र दो महीनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है. ऐसी क्रूर मानसिकता और विकृत सोच रखने वालों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है. 

भविष्य में ऐसे अपराध करने से अपराधी डरेंगे- सुनेत्रा पवार

उन्होंने आगे कहा, ''इस फैसले से कानून का भय बढ़ा है और लोगों का भरोसा अधिक मजबूत हुआ है और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध करने से अपराधी डरेंगे. निर्दोष बच्चियों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जांच एजेंसियां और सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी.'' सुनेत्रा पवार ने इस मामले में बेहद ही प्रभावी ढंग से कार्य करने वाले वकीलों को भी आभार जताया.

'महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार कठोर कदम उठाएगी'

उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में महिलाओं, बच्चियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार सबसे कठोर कदम उठाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के दुख में उनके साथ खड़े हैं. ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे.

सुनेत्रा पवार ने पुणे ग्रामीण पुलिस का भी आभार व्यक्त किया. पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था और पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS Nasrapur Case
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