महाराष्ट्र: मालेगांव में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग और तोड़फोड़ से मचा हड़कंप

महाराष्ट्र के मालेगांव में शनिवार (01 नवंबर) को देर शाम बच्चों के मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते दो गुटों के बीच हिंसक रूप ले लिया. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई. जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी मेहताब अली उर्फ मेहताब दादा ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर शिकायतकर्ता लईक अहमद पर दो राउंड फायरिंग की. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

हालांकि, लईक अहमद इस गोलीबारी में बाल-बाल बच गए. पीड़ित परिवार की शिकायत के अनुसार, घटना के दौरान करीब 10 से 12 लोगों ने मिलकर हमला किया, लात-घूंसों से मारपीट की, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और तलवार लहराकर इलाके में दहशत फैलाई.

50 हजार नकद और मोबाइल भी चोरी करने का आरोप

आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया. साथ ही घर से 50,000 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी मेहताब अली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. यह मामला आयेशानगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया है.

लातूर में भी हुई थी दो गुटों में हिंसक झड़प

इससे पहले पिछले महीने 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के लातूर में भी इसी तरह की हिंसक घटना हुई थी. किसी मामूली सी बात को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने लगी थी, जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था. ये मामला लातूर के हडोलती गांव का था. अचानक हुए इस हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी हो गए थे.

वक्त पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को संभाला

सूचना मिलते के बाद अहमदपुर पुलिस मौके पर पहुंची थी और हालात पर कंट्रोल पा लिया. ये हिंसक घटना और भी बड़ा रूप ले सकती थी लेकिन पुलिस के वक्त पर पहुंच जाने से स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया.