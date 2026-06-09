नासिक के चर्चित TCS कथित धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई महिला कर्मचारियों के बयान मिले हैं. इन बयानों में पीड़िता के व्यवहार, रहन-सहन और सामाजिक गतिविधियों में आए बदलावों के साथ-साथ कार्यस्थल पर कथित उत्पीड़न और POSH समिति को लेकर भी कई दावे किए गए हैं. पुलिस इन सभी बयानों को जांच का हिस्सा बनाकर मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

एक महिला सहकर्मी ने अपने बयान में बताया कि वह जुलाई 2023 से TCS नासिक में प्रोसेस एसोसिएट के पद पर कार्यरत है और पीड़िता को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि दोनों एक ही टीम में काम करती थीं. उसने बताया कि कंपनी में कार्यरत आरोपी दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और निदा खान को भी वह पहचानती है.

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सहकर्मी के अनुसार, पीड़िता के कंपनी में नौकरी शुरू करने के बाद से ही वह अक्सर दानिश और तौसीफ के साथ दिखाई देती थी. तीनों लंच, चाय और अन्य ब्रेक के दौरान एक साथ समय बिताते थे. उसने कहा कि शुरुआत में पीड़िता जींस-टॉप जैसे आधुनिक कपड़े पहनती थी, सभी सहकर्मियों से खुलकर बातचीत करती थी और उसका व्यवहार सामान्य था.

पहनावे और सामाजिक गतिविधियों में बदलाव का दावा

महिला कर्मचारी ने अपने बयान में दावा किया कि दानिश, तौसीफ और निदा खान के साथ अधिक समय बिताने के बाद पीड़िता के व्यक्तित्व में बदलाव दिखाई देने लगा. उसके अनुसार, पीड़िता ने आधुनिक कपड़े पहनना छोड़ दिया और पंजाबी ड्रेस पहनने लगी.

बयान में कहा गया है कि वह हाथों और बालों में मेहंदी लगाने लगी, आंखों में काजल लगाती थी, हमेशा गोल दुपट्टा ओढ़ती थी और उसने माथे पर बिंदी लगाना भी बंद कर दिया था.

सहकर्मी ने यह भी दावा किया कि पीड़िता ने अन्य सहकर्मियों, विशेषकर हिंदू कर्मचारियों से बातचीत कम कर दी थी और मुस्लिम कर्मचारियों के साथ अधिक समय बिताने लगी थी. वह अक्सर कार्यालय समय से लगभग एक घंटा पहले पहुंचकर दानिश के साथ बैठती थी और ड्यूटी समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक उसके साथ रुकती थी.

कंपनी के भीतर भी होती थी चर्चा

महिला कर्मचारी ने बताया कि कई बार दानिश, तौसीफ और निदा खान को पीड़िता के साथ देर तक बातचीत करते हुए देखा गया था. रविवार को टीम लीडर की अनुपस्थिति में कर्मचारी अन्य टीमों में बैठकर काम कर सकते थे. ऐसे दिनों में पीड़िता और निदा खान अक्सर एक साथ बैठकर काम करती थीं और लंबे समय तक बातचीत करती थीं.

उसने कहा कि पीड़िता के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर कंपनी के भीतर भी चर्चा होती थी. कार्यालय में यह भी चर्चा थी कि दानिश विवाहित होने और दो बच्चों का पिता होने के बावजूद पीड़िता के साथ काफी समय बिताता था, जिसके चलते दोनों के रिश्ते को लेकर भी चर्चाएं होती थीं.

धर्म परिवर्तन की चर्चा और धार्मिक गतिविधियों को लेकर दावे

सहकर्मी ने अपने बयान में कहा कि कंपनी में यह चर्चा भी थी कि पीड़िता ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है. उसके अनुसार, पीड़िता का पहनावा और व्यवहार पूरी तरह मुस्लिम समुदाय की महिलाओं जैसा दिखाई देने लगा था. उसने यह भी बताया कि दानिश, तौसीफ और निदा खान को कई बार कंपनी की कैंटीन में एक साथ बैठते देखा गया. दानिश और तौसीफ अक्सर कार्यालय में मुस्लिम टोपी पहनकर आते थे और शुक्रवार को पठानी पोशाक पहनते थे. सहकर्मी के अनुसार, वे कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के नमाज पढ़ने के लिए कार्यस्थल से चले जाते थे.

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देवी-देवताओं पर टिप्पणी का आरोप

महिला कर्मचारी ने अपने बयान में आरोप लगाया कि तौसीफ उसके हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें करता था और अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बताकर उसे प्रभावित करने की कोशिश करता था. उसने कहा कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, जिसके चलते उसने तौसीफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

POSH समिति को लेकर भी उठे सवाल

पहली महिला कर्मचारी ने अपने बयान में कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि नासिक स्थित TCS कार्यालय में POSH कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई थी या नहीं. उसके अनुसार, उसने आज तक ऐसी किसी समिति की बैठक नहीं देखी और न ही उसे समिति के सदस्यों के नामों की जानकारी है.

महिला कर्मचारी ने यह भी बताया कि मार्च के दूसरे सप्ताह से पीड़िता कार्यालय नहीं आ रही थी. बाद में जब पुलिस जांच के लिए कंपनी पहुंची, तब कर्मचारियों को पता चला कि पीड़िता ने दानिश, तौसीफ और निदा खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

दूसरी सहकर्मी ने भी लगाए उत्पीड़न के आरोप

मामले में दूसरी महिला सहकर्मी ने अपने बयान में दावा किया कि पीड़िता अप्रैल 2025 से सनी खलनानी की टीम में काम कर रही थी. उसने बताया कि मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह से पीड़िता कंपनी में काम पर नहीं आ रही थी.

बाद में जब पुलिस जांच के सिलसिले में कंपनी पहुंची, तब उसे पता चला कि पीड़िता ने कंपनी के कर्मचारियों दानिश, तौसीफ और निदा खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि कंपनी में कार्यरत रजा मेमन और शाहरुख कुरैशी द्वारा उसे छेड़छाड़ और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. इस संबंध में उसने अश्विनी वैनानी के पास शिकायत भी की थी, लेकिन उसके अनुसार शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसी वजह से उसने उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई.

दूसरी कर्मचारी ने भी POSH समिति पर उठाए सवाल

अपने बयान में दूसरी महिला कर्मचारी ने भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नासिक स्थित TCS कार्यालय में POSH कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई थी या नहीं. उसके अनुसार, आज तक कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति की कोई बैठक नहीं हुई और उसे समिति के सदस्यों के नामों की भी जानकारी नहीं है.

तीसरी महिला सहकर्मी ने अपने बयान में कहा कि उसे भी यह जानकारी नहीं है कि नासिक स्थित TCS कार्यालय में POSH कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई थी या नहीं. उसके अनुसार, कंपनी में आज तक आंतरिक शिकायत समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई और उसे समिति के सदस्यों के नामों की जानकारी नहीं है.

महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि कंपनी में कार्यरत शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार और शफी शेख ने कई मौकों पर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. उसके अनुसार, जब वह काम कर रही होती थी, तब ये लोग अश्लील इशारे करते थे, ताने मारते थे और उसकी मर्यादा भंग करने जैसी हरकतें करते थे.

महिला कर्मचारी ने दावा किया कि इन घटनाओं के संबंध में उसने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है. उसने यह भी बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान शाहरुख कुरैशी द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने पर उसने शिकायत दर्ज कराने के लिए TCS के आधिकारिक ईमेल सिस्टम में एक शिकायत-पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन उसे भेजा नहीं था.

चौथी महिला कर्मचारी ने भी लगाए छेड़छाड़ के आरोप

चौथी महिला सहकर्मी ने अपने बयान में दावा किया कि कंपनी में कार्यरत शफी शेख और तौसीफ अत्तार ने भी उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ कर उसे परेशान किया था. महिला कर्मचारी के अनुसार, इन घटनाओं के संबंध में उसने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

उसने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि नासिक स्थित TCS कार्यालय में POSH कानून के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई थी या नहीं. उसके अनुसार, कंपनी में आज तक आंतरिक शिकायत समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई और उसे समिति के सदस्यों के नामों की भी जानकारी नहीं है.

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जांच में शामिल किए गए सभी बयान

फिलहाल, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए इन महिला कर्मचारियों के बयानों में पीड़िता के व्यवहार में कथित बदलाव, कार्यस्थल पर संबंधों को लेकर चर्चाएं, धार्मिक गतिविधियों से जुड़े दावे, कथित उत्पीड़न की शिकायतें और POSH समिति की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल सामने आए हैं. जांच एजेंसियां इन सभी बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही हैं.