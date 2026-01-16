Nashik Municipal Election Result 2026 Live: नासिक का विजेता कौन? बीजेपी खुद को बना पाएगी सबसे बड़ी पार्टी! मतगणना कुछ देर में होगी शुरू
Nashik Municipal Corporation Election 2026 Live: वोटिंग और गिनती से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पूरे क्षेत्र में पुलिस और होम गार्ड कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी.
नासिक नगर निगम (NMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज होनी है.15 जनवरी को नगर निकाय की सभी 122 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी. इसमें आमतौर पर 31 वार्डों से चुने गए 122 पार्षद होते हैं. इस चुनाव से पहले प्रशासनिक शासन के तहत मेयर का पद और नेतृत्व के पद खाली थे.
गुरुवार, 15 जनवरी को हुई वोटिंग में नासिक भर के मतदाताओं ने चार-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करके वोट डाले, जहाँ मतदाता अपने वार्डों में कई सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. चुनावी प्रक्रिया को मैनेज करने और बढ़ी हुई मतदाता सूची को समायोजित करने के लिए शहर भर में 1,500 से ज़्यादा पोलिंग बूथ स्थापित किए गए थे.
वोटिंग और गिनती से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पूरे क्षेत्र में पुलिस और होम गार्ड कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी.
अधिकारी आज सुबह मतगणना केंद्रों पर गिनती की प्रक्रिया शुरू करेंगे. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, चुनाव पर्यवेक्षक और मीडिया कर्मी वोटों की गिनती की निगरानी के लिए मौजूद होंगे. चुनाव अधिकारी कुल सीट आवंटन पर आधिकारिक घोषणाएं करने से पहले वार्ड-वार नतीजे संकलित करेंगे.
