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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में नाबालिग के अवैध गर्भपात और नवजात की बिक्री की कोशिश, 4 डॉक्टरों सहित 11 लोगों पर FIR दर्ज

महाराष्ट्र में नाबालिग के अवैध गर्भपात और नवजात की बिक्री की कोशिश, 4 डॉक्टरों सहित 11 लोगों पर FIR दर्ज

Nashik Crime News: महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव में 16 साल की नाबालिग के अवैध गर्भपात और नवजात शिशु को बेचने की कोशिश के मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 08 Jun 2026 04:23 PM (IST)
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Maharashtra Minor Girl Illegal Abortion Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ जुड़ा अवैध गर्भपात और नवजात शिशु को बेचने की कोशिश का मामला पेश आया है. इस मामले ने पूरे चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की को एक निजी अस्पताल में बिना किसी वैध रिकॉर्ड के भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी (सीजेरियन डिलीवरी) की, लेकिन इसके बाद नवजात शिशु को बेचने की कोशिश किए जाने का आरोप सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

कैसे खुला पूरा मामला?

यह पूरा मामला तब सामने आया जब मालेगांव सामान्य अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर जानकारी दी. इसके बाद जांच शुरू हुई और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

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आरोप है कि डॉक्टरों और कुछ अन्य लोगों ने लड़की के नाबालिग होने के बावजूद न तो पुलिस को सूचना दी और न ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया. इस दौरान कई नियमों का उल्लंघन करते हुए डॉ. किशोर डांगे, डॉ. किशोरी डांगे, डॉ. अनुजा शेवाले, डॉ. प्रीति जाधव ने उसकी डिलीवरी कराई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच 

इस मामले में चार डॉक्टरों समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जबकि कुछ अभी फरार बताए जा रहे हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि प्रसव के बाद नाबालिग लड़की वहां से गायब हो गई और नवजात शिशु का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि यह मामला एक संगठित रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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Published at : 08 Jun 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Nashik Crime News Maharashtra Hospital Scam
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