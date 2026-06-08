Maharashtra Minor Girl Illegal Abortion Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ जुड़ा अवैध गर्भपात और नवजात शिशु को बेचने की कोशिश का मामला पेश आया है. इस मामले ने पूरे चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की को एक निजी अस्पताल में बिना किसी वैध रिकॉर्ड के भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी (सीजेरियन डिलीवरी) की, लेकिन इसके बाद नवजात शिशु को बेचने की कोशिश किए जाने का आरोप सामने आया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

कैसे खुला पूरा मामला?

यह पूरा मामला तब सामने आया जब मालेगांव सामान्य अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर जानकारी दी. इसके बाद जांच शुरू हुई और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

INDIA गठबंधन की बैठक पर उद्धव गुट का बड़ा बयान, 'राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें और...'

आरोप है कि डॉक्टरों और कुछ अन्य लोगों ने लड़की के नाबालिग होने के बावजूद न तो पुलिस को सूचना दी और न ही जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया. इस दौरान कई नियमों का उल्लंघन करते हुए डॉ. किशोर डांगे, डॉ. किशोरी डांगे, डॉ. अनुजा शेवाले, डॉ. प्रीति जाधव ने उसकी डिलीवरी कराई.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले में चार डॉक्टरों समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है, जबकि कुछ अभी फरार बताए जा रहे हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि प्रसव के बाद नाबालिग लड़की वहां से गायब हो गई और नवजात शिशु का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस का कहना है कि यह मामला एक संगठित रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

Pune Crime News: पुणे में साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा! आईटी प्रोफेशनल से 4.43 करोड़ की ठगी