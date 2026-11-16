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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसिंहस्थ कुंभ मेले के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट आया पकड़ में, FIR दर्ज

सिंहस्थ कुंभ मेले के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट आया पकड़ में, FIR दर्ज

नासिक सिटी साइबर पुलिस स्टेशन ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. ये शख्स एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर खुद को सिंहस्थ कुंभ मेला अथॉरिटी नासिक का ऑफिशियल पेज बता रहा था.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 16 Nov 2026 10:25 AM (IST)
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साइबर क्राइम बढ़ रहा है जिसे रोकने के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं. नासिक सिटी साइबर पुलिस स्टेशन ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसने सरकारी ऑफिस सिंहस्थ कुंभ मेला अथॉरिटी नासिक का ऑफिशियल पेज बताकर एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और लोगों को गुमराह किया.

साइबर पेट्रोलिंग के दौरान इंस्टाग्राम पर official.kumbhnagari_nashik नाम का एक अकाउंट नोटिस में आया है. जब इस अकाउंट को चेक किया गया तो पता चला कि इसपर सिंहस्थ कुंभ मेले के प्रोग्राम से जुड़े रील और पोस्ट शेयर किए जा रहे थे. ऑफिशियल पेज होने का दिखावा करके लोगों को गुमराह करने की संभावना को देखते हुए साइबर पुलिस ने संबंधित अकाउंट होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की है.

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पुलिस की जनता से अपील

नासिक सिटी साइबर पुलिस स्टेशन की साइबर पेट्रोल टीम सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है. इस दौरान जब पुलिस ने पाया कि ये अकाउट सरकारी होने का दावा कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लिया है. साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वो कुंभ मेले या किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. 

कैसे पकड़ में आया अकाउंट

दरअसल, साइबर पेट्रोलिंग करते समय ये पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर official.kumbhnagari_nashik नाम का एक अकाउंट चल रहा था.  जब इस अकाउंट की जांच की गई, तो इससे सिंहस्थ कुंभ मेले के कार्यक्रमों से जुड़ी रील और पोस्ट शेयर की जा रही थीं.  इस अकाउंट को देखने पर पता चला कि सरकारी ऑफिस 'सिंहस्थ कुंभ मेला अथॉरिटी, नासिक' का ऑफिशियल पेज बताकर नागरिकों को गुमराह किया जा रहा था.  इसके बाद उक्त इंस्टाग्राम अकाउंट के होल्डर के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन में इंडियन जस्टिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है.  

इस मामले में नासिक सिटी साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 204 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66(C) के तहत एक मामला दर्ज किया  है. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच चल रही है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS
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