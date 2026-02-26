Maharashtra News: महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल के नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि युवकों के मोबाइल में मौजूद तस्वीरें वायरल करने की धमकी और शादी के लिए दबाव बनाए जाने के कारण वह मानसिक तनाव में थी.

यह मामला नांदेड़ के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है. पुलिस ने इस प्रकरण में एक युवक सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, किनवट तालुका के अंधबोरी गांव की रहने वाली दो बहनें पढ़ाई के लिए नांदेड़ शहर के पंढरपुर नगर इलाके में किराए के मकान में रह रही थीं. मृतक छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ रही थी. इसी दौरान उसकी पहचान किनवट तालुका के गोकुंदा निवासी दीपक सोलंके से हुई थी.

फोटो वायरल करने की धमकी से डरी छात्रा

दोनों के बीच बातचीत होती थी और उन्होंने मोबाइल में एक साथ तस्वीरें भी ली थीं. कुछ समय बाद छात्रा ने दीपक से बात करना बंद कर दिया. इसी बात से नाराज होकर दीपक ने कथित तौर पर उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी और शादी करने का दबाव बनाने लगा.

मृतका के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि बदनामी के डर और मानसिक प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी ने यह कठोर कदम उठाया. घटना 23 फरवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है. जब मकान मालिक को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पांच आरोपियों पर मामला दर्ज

इस मामले में मृतका के पिता साईनाथ धोंडिबा पवार की शिकायत पर भाग्यनगर पुलिस ने दीपक विष्णु सोलंके, पवन शंकर सालुंके, करण शंकर सालुंके, विष्णु उत्तम सालुंके और शंकर उत्तम सालुंके के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है.

परिवार का आरोप है कि दीपक के चचेरे भाई पवन सालुंके ने भी मृतका की बहन को फोटो वायरल करने की धमकी दी थी, जिससे पूरा परिवार डर और तनाव में था. इस घटना के बाद नांदेड़ शहर में सनसनी फैल गई है. लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.