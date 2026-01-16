महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित नांदेड़-वाघाला सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NWCMC) के 2026 नगर निगम चुनावों की मतगणना शुक्रवार, 16 जनवरी 2026, सुबह 10 बजे से शुरू होगा. मतगणना सभी 81 वार्डों के लिए की जाएगी और दिनभर जारी रहने की संभावना है.

NWCMC की स्थापना 26 मार्च 1997 को हुई थी, जब पूर्व नांदेड़ नगर परिषद और पड़ोसी वाघाला नगर परिषद को मिलाकर यह कॉर्पोरेशन बनाया गया. इसे बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत वैधानिक नागरिक निकाय का दर्जा प्राप्त है. 2011 की जनगणना के अनुसार, इस नगर निगम क्षेत्र की आबादी लगभग 5,50,439 थी, जबकि 2026 के लिए वर्तमान अनुमान लगभग 8,27,000 निवासियों का है. यहाँ की साक्षरता दर अपेक्षाकृत उच्च है और 85.93% के स्तर पर है, जिसमें पुरुष साक्षरता 90.58% और महिला साक्षरता 80.95% है.

2017 के नगर निगम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 81 में से 73 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल किया था. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 6 सीटें मिलीं, शिवसेना को 1 सीट और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक सीट जीती. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को उस चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी.

मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नगर आयुक्त व अधिकारियों ने सभी 81 वार्डों में मतगणना केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की है.