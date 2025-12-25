हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी! 2 बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिला

नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी! 2 बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिला

Nanded Suicide News: महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बरद और मुदखेड़ पुलिस स्टेशन इलाके की घटना है. पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और खुदकुशी की वजह का पता लगाने में जुटी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Dec 2025 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई. पुलिस की प्राथमिक जांच में सुसाइड का संदेह है. परिवार के दो बच्चों का शरीर रेलवे ट्रैक पर पाया गया तो वहीं घर पर माता-पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की. नांदेड़ पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बरद और मुदखेड़ पुलिस स्टेशन इलाके में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत  हुई है.

पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार के दो बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिला तो वहीं घर पर माता-पिता ने खुदकुशी कर ली. घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों के बीच इस घटना के बाद से शोक का माहौल है.

पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इस परिवार के दो बच्चों ने चलती ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली. हालांकि अभी तक पुलिस की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है या फिर उन्होंने आत्महत्या की. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे की वजह क्या है.

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब आठ बजे मुदखेड़ तहसील के ज्वाला मुरार गांव स्थित अपने घर में एक खाट पर रमेश सोनाजी लखे और उनकी पत्नी राधाबाई लखे के शव मिले. उनके बेटों उमेश और बजरंग के शव बाद में पास की रेलवे लाइन पर मिले.

पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय मंथले ने पत्रकारों को बताया, ‘‘माता-पिता अपने घर के अंदर मृत पाए गए जबकि बेटों ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली. हमने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम को सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा है. पूरी तकनीकी जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.’’ पुलिस ने कहा कि उनकी मौत आत्महत्या प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 25 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Nanded MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS
