पचमढ़ी में बंदर से बैग वापस लेने की कोशिश में खाई में गिरा नागपुर का टीचर, मौत

मध्य प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल पचमढ़ी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां घूमने आए नागपुर के एक टीचर की 150 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक बंदर ने उनका बैग छीन लिया था. बैग वापस लेने की कोशिश में उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरे. हादसे में जान गंवाने वाले टीचर की पहचान विजय नाइक (40) के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के नागपुर स्थित रामदासपेठ के सोमलवार स्कूल में शिक्षक थे.

मिली जानकारी के मुताबिक, विजय नाइक गुरुवार शाम को पर्यटकों के एक ग्रुप के साथ नागपुर से पचमढ़ी पहुंचे थे. शुक्रवार सुबह ग्रुप के सभी लोग पचमढ़ी के मशहूर प्रियदर्शिनी पॉइंट पर घूमने गए थे. यहां सभी लोग आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान एक बंदर ने विजय नाइक का बैग छीन लिया.

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बैग वापस लेने की कोशिश में बिगड़ा संतुलन

बताया जा रहा है कि बंदर से अपना बैग वापस लेने के लिए विजय नाइक उसके पीछे दौड़े. इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह अपना संतुलन खो बैठे. देखते ही देखते वह करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गए. अचानक हुए इस हादसे से मौके पर मौजूद पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी.

घटना की सूचना मिलते ही पचमढ़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. खाई काफी गहरी होने की वजह से शव को बाहर निकालना आसान नहीं था. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद विजय नाइक का शव खाई से बाहर निकाला. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

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पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और नागपुर भेज दिया गया. इस हादसे के बाद विजय नाइक के परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है. घूमने-फिरने के लिए पचमढ़ी आए विजय के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.