नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार, फरार मालिक की तलाश जारी

हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार, फरार मालिक की तलाश

Nagpur News: नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस का एक्शन, 11 आरोपी गिरफ्तार, फरार मालिक की तलाश

Nagpur News In Hindi: फैक्ट्री मालिक आलोक चौधरी फरार बताया जा रहा है. पुलिस की तीन टीमें आलोक चौधरी की तलाश में जुटी हैं. इस केस में अब तक 19 मजदूरों की मौत हो चुकी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Mar 2026 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

नागपुर में फैक्ट्री ब्लास्ट में अब पुलिस एक्शन में दिख रही है. पुलिस ने इस ब्लास्ट में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की है. पुलिस ने SBL ऑर्डनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट केस में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 

वहीं मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक आलोक चौधरी फरार बताया जा रहा है. पुलिस की तीन टीमें आलोक चौधरी की तलाश में जुटी हैं. इस केस में अब तक 19 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 22 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 12 घायलों की हालत गंभीर है.

किस कारण गई लोगों की जान

पुलिस रिपोर्ट मे कई खुलासे हुए हैं. इसमें वो कारण भी बताए गए हैं जिसके चलते लोगो ने अपनी जान गंवाई है. जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि SBL कंपनी ने सरकारी नियमों को तोड़कर सीधे तौर पर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया है. PESO (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) और DISH (डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ) की शुरुआती रिपोर्ट में कंपनी को दोषी ठहराया गया है. 

एक्सप्लोसिव को दूसरे बिल्डिंग में नहीं किया शिफ्ट

कंपनी ने नॉन-रिमूवल क्रिम्पिंग यूनिट में प्रोसेस किए गए एक्सप्लोसिव को तुरंत दूसरी बिल्डिंग में ले जाए बिना वहीं स्टोर कर दिया था, जिससे हादसा होते ही पूरी बिल्डिंग गिर गई. PESO और DISH की एक टीम ने 21 जून, 2024 को SBL कंपनी का दौरा किया था और सेफ्टी इंस्पेक्शन किया था.

उस समय कई गलतियां पाई गई थीं. टीम ने SBL कंपनी को जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया. अगर कंपनी ने उस समय कदम उठाए होते, तो शायद 19 वर्कर्स की जान नहीं जाती .

जांच रिपोर्ट में सामने आईं ये बातें 

  • कंपनी में फायर ट्रेलर पंप नहीं लगाया गया था आग लगने के बाद उसे कंट्रोल करने के लिए.
  • नियमों के मुताबिक, दो सिक्योरिटी ऑफिसर को तैनात करना जरूरी था. लेकिन, सिर्फ एक सिक्योरिटी ऑफिसर को तैनात किया गया.
  • कंपनी में हेल्थ ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया.
  • वर्कर्स की छुट्टी और सैलरी की डिटेल्स डिश ऑफिस में जमा नहीं की गईं.
  • कंपनी में फ्लेमप्रूफ CCTV कैमरे नहीं लगाए गए.
  • इंटरनल सेफ्टी ऑडिट डिश ऑफिस में जमा नहीं किया गया.
  • 809 एम्प्लॉइज में से, फरवरी 2025 में सिर्फ 183 के लिए हेल्थ चेक-अप कैंप लगाया गया.
  • वर्कर्स की ट्रेनिंग की कोई डिटेल्स डिश ऑफिस में जमा नहीं की गईं.
नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 03 Mar 2026 08:18 AM (IST)
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
