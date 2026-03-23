हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: नागपुर में RSS मुख्यालय मार्च पर रोक, प्रकाश अंबेडकर का ‘जन आक्रोश’ मोर्चा क्यों बना बड़ा मुद्दा?

Nagpur News: नागपुर में RSS मुख्यालय मार्च पर रोक, प्रकाश अंबेडकर का ‘जन आक्रोश’ मोर्चा क्यों बना बड़ा मुद्दा?

Nagpur News In Hindi: नागपुर में RSS मुख्यालय तक प्रस्तावित मोर्चे को पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में विपक्षी दल ‘जन आक्रोश’ रैली की तैयारी में जुटे हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 23 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नागपुर में RSS मुख्यालय तक प्रस्तावित विरोध मार्च को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी और भारत मुक्ति मोर्चा ने 23 मार्च को संविधान चौक से RSS मुख्यालय तक मोर्चा निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया. कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन ने इस मार्च को सीमित करने की बात कही है.

दरअसल, नागपुर पुलिस के अनुसार, RSS मुख्यालय तक मार्च निकालने की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी जा सकती है. हालांकि, प्रशासन ने संकेत दिया है कि अगर विरोध प्रदर्शन केवल संविधान चौक तक सीमित रखा जाता है, तो कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है.

किन पार्टियों का मिल रहा है समर्थन?

इस प्रस्तावित मोर्चे को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, जिससे यह विरोध और व्यापक रूप लेता दिख रहा है. कांग्रेस पार्टी ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है और प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल होंगे. इसे संयुक्त विपक्षी प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.

क्या है ‘जन आक्रोश’ रैली का कारण?

वंचित का आरोप है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका शासन संवैधानिक ढांचे के तहत चलता है. हालांकि, 'एपस्टीन फाइल्स' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने के कारण, मोदी ने प्रभावी रूप से देश की संप्रभुता को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है. जहाँ एक ओर दुनिया भर में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके नाम एपस्टीन फाइल्स में आए थे, वहीं मोदी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. 23 मार्च को RSS मुख्यालय पर होने वाली इस रैली के बाद, RSS को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि वे कब तक एक 'ब्लैकमेल हो सकने वाले' मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बनाए रखना चाहते हैं. जनता से आग्रह है कि वे इस रैली में बड़ी संख्या में शामिल हों.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
NAGPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Nagpur News: नागपुर में RSS मुख्यालय मार्च पर रोक, प्रकाश अंबेडकर का ‘जन आक्रोश’ मोर्चा क्यों बना बड़ा मुद्दा?
नागपुर में RSS मुख्यालय मार्च पर रोक, प्रकाश अंबेडकर का ‘जन आक्रोश’ मोर्चा क्यों बना बड़ा मुद्दा?
महाराष्ट्र
AIMIM और हुमायूं कबीर की सियासी दोस्ती पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा- इनको स्पीड डायल पर रखती है बीजेपी
AIMIM और हुमायूं कबीर की सियासी दोस्ती पर प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, कहा- इनको स्पीड डायल पर रखती है बीजेपी
महाराष्ट्र
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
महाराष्ट्र
Maharashtra News: अशोक खरात मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने उठाए बड़े सवाल, की नार्को टेस्ट की मांग
महाराष्ट्र: अशोक खरात मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने उठाए बड़े सवाल, की नार्को टेस्ट की मांग
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दिल्ली-मुंबई में बम...', औकात भूल गया पाकिस्तान, अब्दुल बासित के जहरीले बयान पर भारत का मैसेज- 'जब वो बचेंगे तभी तो...'
'दिल्ली-मुंबई में बम...', औकात भूल गया पाकिस्तान, अब्दुल बासित के जहरीले बयान पर भारत का मैसेज- 'जब वो बचेंगे तभी तो...'
महाराष्ट्र
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
अब्दुल बासित की गीदड़भभकी पर प्रियंका चतुर्वेदी की दो टूक, कहा- अगर थोड़े भी संकेत लगे तो...
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
आईपीएल 2026
IPL की ऐतिहासिक छलांग, 1000 करोड़ के पार पहुंची टीमों की स्पॉन्सरशिप; जानें इसका मतलब
IPL की ऐतिहासिक छलांग, 1000 करोड़ के पार पहुंची टीमों की स्पॉन्सरशिप; जानें इसका मतलब
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
'स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप!' चीखता रहा कंट्रोलर, न्यूयॉर्क में सेकेंड्स में हो गया भयानक हादसा, सामने आया डरावना वीडियो
'स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप!' चीखता रहा कंट्रोलर, न्यूयॉर्क में सेकेंड्स में हो गया भयानक हादसा, सामने आया डरावना वीडियो
ट्रेंडिंग
गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ... मजदूरों को ज्ञान देते सुपरवाइजर का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
गैस नहीं मिल रहा है तो दही चूड़ा खाओ... मजदूरों को ज्ञान देते सुपरवाइजर का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
Results
BSEB 12th Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget