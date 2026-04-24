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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Nagpur News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Nagpur News In Hindi: नागपुर में सोशल मीडिया वीडियो के जरिए नितिन गडकरी को धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हर स्तर पर जांच चल रही है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 02:04 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर के धंतोली थाना क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सोशल मीडिया के जरिए कथित तौर पर धमकी देने का मामला सामने आया है. इस संबंध में एक व्यक्ति ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह दिल्ली से ऑनलाइन और ऑफलाइन कमिशन का काम करता है और एक संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है. निजी काम से वह 18 अप्रैल 2026 को नागपुर आया था. 22 अप्रैल को यशवंत स्टेडियम इलाके में मौजूद रहते हुए उसने फेसबुक पर “सनातनी शेर” नाम की आईडी से 7 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया एक वीडियो देखा.

नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी

आरोप है कि वीडियो में एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम आयुष अग्रवाल बताया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था. साथ ही उनके बेटे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए और 48 घंटे के भीतर चेतावनी देने जैसी बातें कही गईं. शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि उसने इसी व्यक्ति के इंस्टाग्राम अकाउंट से 4 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया एक अन्य वीडियो भी देखा. जिसमें कथित तौर पर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाली बातें कही गईं.

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मानेवाड़ा चौक इलाके का रहने वाला है आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम आयुष रमेशचंद्र अग्रवाल (उम्र 44 वर्ष) है, जो नागपुर के मानेवाड़ा चौक इलाके का निवासी बताया जा रहा है. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर सार्वजनिक शांति भंग करने और समाज में भय का माहौल बनाने की कोशिश की है. साथ ही वीडियो के जरिए केंद्रीय मंत्री और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Apr 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Police MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
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