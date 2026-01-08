नागपुर महानगरपालिका चुनाव: 15 सालों से BJP का कब्जा, इस बार क्या हैं समीकरण?

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है. नागपुर महानगरपालिका चुनाव को लेकर भी हर पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुटी है. कुछ पार्टी अकेले यहां मैदान में है तो कुछ दल गठबंधन में भी चुनाव लड़ रहे हैं. नागपुर के 38 वार्डों से कुल 151 पार्षदों का चुनाव किया जाना है. इनमें से 37 वार्डों में से हर एक से चार कॉर्पोरेटर चुने जाएंगे, जबकि एक वार्ड में तीन कॉर्पोरेटर होंगे.

नागपुर शहर में कुल वोटर्स की संख्या 24,83,112 है. मतदाताओं की संख्या का ये आंकड़ा जुलाई 2025 तक की वोटर लिस्ट के हिसाब से है. इसी वोटर लिस्ट को फाइनल माना गया है. वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से होगी.

नागपुर महानगरपालिका चुनाव में कौन सी पार्टी किसके साथ?

नागपुर महानगरपालिका में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. जबकि महायुति के एक और सहयोगी, अजित पवार की NCP ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उधर, महाविकास अघाड़ी (MVA) के घटक, कांग्रेस और शरद पवार गुट की NCP (SP) ने नागपुर महानगरपालिका चुनाव अलग-अलग लड़ने का फैसला किया है. NCP (SP) का आरोप है कि कांग्रेस यहां BJP की मदद करना चाहती है.

नागपुर में कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही चुनाव?

गठबंधन की सियासत में बीजेपी यहां बड़े भाई की भूमिका में है. बीजेपी अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को महज 8 सीटें मिली हैं. कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन न करके सभी 151 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है. महायुति से अलग किस्मत आजमा रहे अजित पवार की NCP ने 96 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं.

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने यहां 58 सीट पर प्रत्याशी खड़ा किए हैं जबकि शरद पवार की एनसीपी (SP) ने 76 सीट पर किस्मत आजमा रही है. राज ठाकरे की मनसे ने भी नागपुर 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसके अलावा AIMIM और BSP समेत कई अन्य पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं.

नागपुर में किसका गढ़?

नागपुर महानगरपालिका की सत्ता पर पिछले करीब 15 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है. लगातार तीन बार से बीजेपी का ही यहां मेयर रहा. नागपुर को आम तौर पर बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है. माना जाता है कि यहां बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस की अच्छी सियासी पकड़ है.

2017 के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीं?

नागपुर महानगरपालिका के लिए साल 2017 के चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था. पार्टी को 108 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. इस बार बीजेपी ने नागपुर के लिए 125 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है. 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी तो वहीं BSP के 10 पार्षद चुने गए थे. शिवसेना के दो और एनसीपी के एक पार्षद को यहां जीत हासिल हुई थी.

2022 में हो गया था कार्यकाल खत्म

पिछले NMC चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे और इसका कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म हो गया था. तब से महानगरपालिका प्रशासक के शासन में काम कर रहा है. हालांकि करीब चार सालों तक चुने हुए कॉर्पोरेटरों की गैरमौजूदगी का जनता पर साफ असर पड़ा. इलाके के लोग वाटर सप्लाई, साफ-सफाई, सड़कों, ड्रेनेज और अतिक्रमण से जुड़े बेसिक मुद्दों को सुलझाने में लगातार देरी का सामना करने का आरोप लगाते रहे हैं.

नागपुर समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाों के चुनाव कब?

गौरतलब है कि नागपुर समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि नतीजे इसके अगले दिन यानी 16 जनवरी को आएंगे. नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख मंगलवार (30 दिसंबर) थी, जबकि 2 जनवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी.