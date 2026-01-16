Nagpur Municipal Election Result 2026 Live: आरएसएस के गढ़ नागपुरल महानगर पालिका की 151 सीटों पर मतगणना आज, BJP की प्रतिष्ठा दांव पर
Nagpur Municipal Corporation Election 2026 Live: आरएसएस का गढ़ माने जाने वाले नागपुर महानगर पालिका की 151 सीटों पर मतगणना होगी. यहां महायुति और एमवीए के बीच कांटे की टक्कर है.
LIVE
Background
2026 नागपुर नगर निगम चुनाव नागपुर नगर निगम के सदस्यों को चुनने के लिए हुए मतदान के बाद अब 16 जनवरी 2026, शुक्रवार को मतगणना होगी. गिनती तय समय 10 बजे से शुरू होगी. जैसे-जैसे मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी, दिन में बाद में शुरुआती रुझान सामने आने की उम्मीद है. ये चुनाव 2017 में हुए पिछले चुनाव के नौ साल के गैप के बाद हो रहे हैं. चुनाव कराने में देरी OBC आरक्षण को लेकर विवाद के कारण हुई, जिसके चलते शहर पर बिना किसी चुनी हुई संस्था के नौकरशाहों का शासन रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने, जुलाई 2022 से पहले मौजूद आरक्षण को बहाल करने और 31 अक्टूबर 2025 तक वार्डों का परिसीमन फाइनल करने का निर्देश दिया.
नागपुर को 38 प्रभांगों (वार्डों) में बांटा गया है, जिसमें हर प्रभांग चार कॉर्पोरेटर चुनता है, सिवाय प्रभांग नंबर 38 के, जो कम आबादी के कारण तीन कॉर्पोरेटर चुनता है. इस स्ट्रक्चर के परिणामस्वरूप कुल 151 चुने हुए कॉर्पोरेटर सीटें होती हैं. हर वार्ड का डिज़ाइन लगभग 70,000 निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, जिसमें प्रभांग नंबर 38 में लगभग 50,000 निवासी हैं. इस चुनाव के लिए मतदाता लगभग 2,483,112 योग्य मतदाताओं से बने हैं
11 नवंबर 2025 को हुए आरक्षण ड्रॉ के माध्यम से सीटें आवंटित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. इस चुनाव में कुल 76 महिला उम्मीदवार और 75 पुरुष उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
