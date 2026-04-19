नागपुर: गांधीनगर के एक घर में गैस सिलेंडर धमाके से लगी आग, हादसे में एक की मौत, 10 घायल

नागपुर जिले के कामठी क्षेत्र के गांधीनगर सब्जी बाजार स्थित एक घर में रविवार (19 अप्रैल) सुबह गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. हादसे में अतुल उर्फ बंटी पंतवाने (40) की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार और पड़ोसियों सहित करीब 10 लोग घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, रसोई में गैस लीक होने से आग लगी और सिलेंडर में धमाका हो गया. आग तेजी से पूरे घर में फैल गई. दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन घर का सामान जलकर नष्ट हो गया. घटना में लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है.