'राहुल गांधी वही काम कर रहे, जो श्रीराम का था', अयोध्या न जाने पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अब तक अयोध्या न जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम के ही आदर्शों पर चल रहे हैं. राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं, जो भगवान श्रीराम का था.

नाना पटोले ने अपने बयान में कहा, “भगवान श्रीराम हर के दिल में होते हैं, हर के विचारों में होते हैं. शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करना, उनको न्याय दिलाना, यही भगवान श्रीराम जी का काम था. वही राहुल जी कर रहे हैं.” उन्होंने साफ कहा कि भगवान राम को मंदिर तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके विचार और कर्म ज्यादा अहम हैं.

अयोध्या न जाने पर भी दी सफाई

राहुल गांधी के अयोध्या न जाने को लेकर हो रही राजनीति पर पटोले ने कहा कि जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, तब वे रामलला के दर्शन जरूर करेंगे. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि राजीव गांधी ने रामलला मंदिर का ताला खुलवाया था और यह बात देश की जनता अच्छी तरह जानती है.

दिखावे की राजनीति पर निशाना

कांग्रेस नेता ने मंदिर जाने को लेकर होने वाले राजनीतिक दिखावे पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसे नहीं हैं. पटोले ने कहा “राहुल जी भगवान श्रीराम का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं है."

महंगाई और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा

नाना पटोले ने मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली से परेशान है. उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और इन गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है.