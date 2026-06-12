Mumbai News: मुंबई में बेजुबान 'मायकी' की हत्या का खौफनाक सच, स्ट्रीट डॉग की 'सुपारी किलिंग' पर FIR दर्ज
Mumbai Crime News In Hindi: मुंबई के मढ़ आइलैंड में 'मायकी' स्ट्रीट डॉग की कथित 'सुपारी किलिंग' का मामला सामने आया है. मालवणी पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है.
मुंबई के मढ़ आइलैंड स्थित एक पॉश आवासीय सोसाइटी से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां 'मायकी' नाम के एक स्ट्रीट डॉग की सामान्य मौत नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक सोची-समझी साजिश के तहत 'सुपारी किलिंग' की गई है. मालवणी पुलिस ने इस मामले में हत्या और सबूत मिटाने की गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है.
मायकी पिछले 6 सालों से इस सोसाइटी में रह रहा था. 29 मई 2026 को वह अचानक गायब हो गया. कई दिनों तक न मिलने पर, सोसाइटी में ही रहने वाले अभिनेता संकेत कदम ने 6 जून को मालवणी पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई.
सुपारी किलिंग और क्रूरता
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों को मायकी का वहां रहना खटकता था. आरोप है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दी गई. एक चश्मदीद के दावे के अनुसार, मायकी को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला गया और उसके शव को बोरे में भरकर मढ़ की खाड़ी में ठिकाने लगा दिया गया. हत्या को छिपाने के लिए सोसाइटी परिसर के सीसीटीवी कैमरों का फुटेज जानबूझकर डिलीट कर दिया गया. जब फुटेज मांगा गया, तो प्रबंधन ने डेटा फॉर्मेट होने का बहाना बनाया.
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पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और हत्या की साजिश व सबूत मिटाने (डेटा डिलीट करने) की गंभीर धाराओं के तहत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है:
- सुदेश मलिक (सेक्रेटरी)
- रामप्रवेश कन्नौजिया (सोसाइटी मैनेजर)
- वैभव कोली (हाउसकीपिंग स्टाफ)
- दत्ता (हाउसकीपिंग स्टाफ)
- बंटी (हाउसकीपिंग सुपरवाइजर)
- करन (हाउसकीपिंग सुपरवाइजर)
फोरेंसिक जांच और पुलिस की कार्रवाई
मुंबई पुलिस के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी बेजुबान जानवर के लिए महाराष्ट्र स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (DFSL) की विशेष फील्ड टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे और कुछ जैविक नमूने (Biological samples) इकट्ठा किए हैं. डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज को वापस पाने (Retrieve) के लिए हार्ड डिस्क को फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है. पुलिस को उम्मीद है कि डेटा रिकवर होते ही हत्यारों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और रिपोर्ट में खून की पुष्टि होते ही गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं.
बॉलीवुड सितारों ने उठाई न्याय की मांग
इस अमानवीय घटना ने पशु प्रेमियों के साथ-साथ बॉलीवुड हस्तियों को भी झकझोर कर रख दिया है. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और नुसरत भरूचा जैसी बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए मायकी के लिए न्याय की मांग की है.
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