मुबंई: ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई महिला, ठग ने झांसा देकर की 17.73 लाख की ठगी, केस दर्ज

मुंबई के मुलुंड ईस्ट से ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक 42 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर महिला को शादी का झांसा देकर 17.73 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया. आरोपी ने खुद को एक प्रभावशाली एनजीओ का अध्यक्ष बताया और सरकारी योजनाओं का हवाला देकर महिला से बड़ी रकम ऐंठ ली. पीड़िता की शिकायत पर नवघर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जीवनसाथी की तलाश में थी महिला

पुलिस के मुताबिक, महिला कई सालों से एक नामी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए जीवनसाथी की तलाश कर रही थी. 29 सितंबर 2025 को उसे 'वी बी' नाम की प्रोफाइल से शादी का प्रस्ताव मिला, जिसे उसने 18 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया.

इसके बाद आरोपी ने मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क किया और अपना नाम पुणे निवासी विराज बालासाहेब भोसले (45) बताया. आरोपी ने महिला को बताया कि उसके पिता आईपीएस अधिकारी हैं और उसकी मां फिजियोथेरेपिस्ट हैं.

आरोपी ने महिला से किया यह दावा

आरोपी ने यह भी दावा किया कि वह पुणे स्थित एक गैर-सरकारी संगठन का अध्यक्ष है और उसे सीएसआर फंड व सरकारी आवास योजनाओं की जानकारी और पहुंच है. आरोपी ने कहा कि वह तलाकशुदा, विधवा और अकेली महिलाओं को कम दाम में घर दिलाने में मदद करता है.

20 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने मुंबई में घर दिलाने के नाम पर एक सांकेतिक राशि की मांग की. आरोपी की बातों पर भरोसा कर महिला ने अपने बैंक खाते से अलग-अलग किश्तों में 5.60 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद आरोपी के कहने पर महिला ने एक बैंक से तीन व्यक्तिगत ऋण लिए और उसके बताए गए खातों में अतिरिक्त 12.13 लाख रुपये भेज दिए.

पैसे लेने के बाद महिला को धमकाया

कुल 17.73 लाख रुपये मिलने के बाद आरोपी ने महिला से संपर्क कम करना शुरू कर दिया. जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे गाली-गलौज की और धमकाया. उसने अपने राजनीतिक और पुलिस संपर्कों का हवाला देते हुए शिकायत करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी.

बाद में जब पीड़िता ने आरोपी की फेसबुक प्रोफाइल की जांच की, तो उसे पता चला कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी ठगा है. इसके बाद महिला ने नवघर पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई.

नवघर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.