मुंबई: पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर और साला गिरफ्तार, मारपीट के मामले में गए जेल

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान के ससुर और साले को मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब सड़क पर जमा पानी, वहां से गुजर रही एक कार के कारण शिकायतकर्ता पर जा गिरा. यह कहासुनी आखिरकार मारपीट में बदल गई.

यूसुफ खान नाम के एक व्यक्ति पर जब कार से उछलकर पानी उस पर जा गिरा तो यूसुफ पठान के साले शोएब खान ने हमला किया. यूसुफ खान ने आरोप लगाया है कि जब वह इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे, तो यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान और उनके रिश्तेदारों ने उन पर दोबारा हमला किया.

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पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल

आरोप है कि इस घटना के दौरान उन्हें बांस की लाठियों और बेसबॉल बैट से पीटा गया, जिसके कारण उनका हाथ टूट गया. इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी. दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को भायखला ऑर्थर रोड जेल भेज दिया है.

शिकायतकर्ता यूसुफ खान ने बताया कि पानी गिर जाने के बाद उसने तुरंत माफी थी, लेकिन कहासुनी शुरू हो गई. पठान के साले शोएब ने उन्हें अपशब्द कहे और बांस के डंडे से कार का शीशा तोड़ दिया. साथ ही उन्होंने यूसुफ खान के साथ हाथापाई भी की. इसके बाद उन्होंने पुलिस का मामले की सूचना दी.

पुलिस ने दी यह जानकारी

पुलिस के मुताबिक पठान के ससुर खालिद खान ने अपने बेटे उमरशाद, शोएब और अन्य आरोपी शहबाज पठान के साथ मिलकर यूसुफ खान से एक बार फिर झगड़ा किया. शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने बैसबॉल बैट और बांस के डंडो से हमला किया. जिसमें यूसुफ के बहनोई सलमान का हाथ टूट गया. वहीं उनके चाचा जकी अहमद गंभीर रूप से घायल हैं.

पुलिस ने बताया कि शहबाज खान फरार है, जबकि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 2 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है. जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है.

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