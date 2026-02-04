मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मुंबई युवा कांग्रेस, राहुल गांधी को बोलने से रोकने पर आक्रोश

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बुधवार (4 फरवरी) को मुंबई युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है. चीन मुद्दे पर मोदी सरकार की लापरवाही और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने न दिए जाने के विरोध में मुंबई युवा कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन के नेतृत्व में मुंबई कांग्रेस कार्यालय, राजीव गांधी भवन परिसर में तीव्र आंदोलन किया गया.

इस दौरान 'नरेंद्र सरेंडर हो गए' जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से तत्काल जवाब की मांग की.

युवा कांग्रेस की अध्यक्ष ने उठाए सवाल

यूथ कांग्रेस ने देश की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर मोदी सरकार मौन साधे हुए हैं और सच को दबाया जा रहा है. गलवान प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या छिपा रहे हैं, यह सवाल उठाया. जीनत शबरीन ने मांग की कि चीन मुद्दे पर मोदी सरकार देश को स्पष्ट जवाब दे. साथ ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब तुरंत प्रकाशित की जाए.

राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोकने पर आक्रोश

जीनत ने कहा कि 2020 के चीन संघर्ष के संदर्भ में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे द्वारा किए गए गंभीर खुलासों पर संसद में बोलने से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रोके जाने से देश में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. सेना की स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद मोदी सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण हमारे वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी.

जीनत शबरीन ने चेतावनी देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी रहेगा. इन जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा.

राहुल गांधी द्वारा नरवणे के जिक्र पर हुआ विवाद

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (2 फरवरी) को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण के मसौदे के कुछ अंश पढ़ने का प्रयास किया. इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध जताया और फिर सदन में सत्तापक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस नेता से कई बार यह अपील की कि वह पुस्तक या किसी पत्रिका को सदन में उद्धृत नहीं कर सकते, हालांकि राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का हवाला देते हुए चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव का विषय उठाने का प्रयास किया और दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चरित्र के बारे में भी बताया है.