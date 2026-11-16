मुंबई में नवंबर में ही पानी का संकट, झीलों में घटा जल भंडार; पिछले साल से 13% कम पानी

महाराष्ट्र के मुंबई में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. शहर को पानी सप्लाई करने वाली सातों झीलों में लगातार जलस्तर घट रहा है. मौजूदा समय में इन झीलों में कुल क्षमता का 79 फीसदी पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में जल भंडार 92 फीसदी था. यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार 13 फीसदी कम पानी उपलब्ध है.

नवंबर महीने में ही जल भंडार में आई इस गिरावट को देखते हुए बीएमसी ने मुंबईकरों से पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने और पानी बचाने की अपील की है.

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रोजाना 4100 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई

मुंबई को ऊर्ध्व वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार और तुलसी इन सात झीलों से रोजाना 4,100 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई की जाती है. इन सातों झीलों की कुल जल भंडारण क्षमता 14,74,363 मिलियन लीटर है. फिलहाल इनमें 11,54,154 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है.

अगस्त में हुई कम बारिश

इस बार अगस्त महीने में अल नीनो के प्रभाव के बीच बारिश कम हुई. सितंबर में भी बारिश लगभग न के बराबर रही. कम बारिश का असर अब मुंबई की जलापूर्ति करने वाली झीलों के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है. अगर आने वाले दिनों में जल भंडार में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होती है, तो मुंबई में पानी को लेकर चिंता और बढ़ सकती है.

पानी की कमी के पीछे बारिश का कम होना माना जा रहा है, ज्यादातर जलाशय महाराष्ट्र में सूख रहे हैं. इसके अलावा कई और जिलों में भी इस साल पानी का संकट गहरा गया है.

लगातार पानी की कमी से अब आने वाले दिनों में पीने के पानी से लेकर आम जरुरत का संकट बढ़ सकता है. हालांकि सरकार पर्याप्त पानी होने का दावा कर रही है. लेकिन वास्तविक स्थिति में जिस तरह की दिक्कत इन दिनों आ रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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