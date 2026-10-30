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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे के कारोबारी पर मॉडल ने दर्ज कराई 3 FIR, 1.39 करोड़ की वसूली का लगाया था आरोप

ठाणे के कारोबारी पर मॉडल ने दर्ज कराई 3 FIR, 1.39 करोड़ की वसूली का लगाया था आरोप

ठाणे के कारोबारी का दावा है कि उनकी शिकायत के बाद महिला ने भी उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कारोबारी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Oct 2026 08:55 PM (IST)
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ठाणे के एक कारोबारी और सोशल मीडिया पर मिलियन में फॉलोअर्स रखने वाली एक महिला इन्फ्लुएंसर के बीच विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है. कारोबारी का आरोप है कि महिला ने उन्हें रेप सहित गंभीर मामलों में फंसाने और निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 करोड़ 39 लाख 81 हजार 893 रुपये की कथित वसूली की. इस संबंध में कारोबारी ने 7 अगस्त 2026 को कासारवडवली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी.

कारोबारी का दावा है कि उनकी शिकायत के बाद महिला ने भी उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज कराए. महिला ने कारोबारी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, अपनी शादी की बात छिपाने, पीछा करने, अश्लील मैसेज भेजने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. 

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महिला की शिकायत पर वर्सोवा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज

महिला की शिकायतों पर मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई हैं. इस पूरे विवाद में एक तरफ कारोबारी करोड़ों रुपये की कथित वसूली और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिला ने कारोबारी के खिलाफ यौन शोषण और उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई हैं.

जून 2023 में कारोबारी से हुई थी महिला की मुलाकात

ठाणे के कारोबारी ने 7 अगस्त 2026 को कासारवडवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के मुताबिक, जून 2023 में मुंबई के एक होटल में उनकी मुलाकात 35 वर्षीय महिला से हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और महिला ने उनसे आर्थिक मदद मांगनी शुरू कर दी.

कारोबारी का आरोप, फोटो वायरल करने की महिला देती थी धमकी

कारोबारी का आरोप है कि शुरुआत में उन्होंने महिला को ढाई लाख रुपये की आर्थिक मदद दी थी. लेकिन बाद में महिला ने उनके साथ खिंचवाई गई तस्वीरों और निजी बातचीत का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करना शुरू कर दिया. महिला उन्हें रेप और अन्य गंभीर मामलों में फंसाने तथा निजी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देती थी. बदनामी और परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के डर से वह लगातार महिला की आर्थिक मांगें पूरी करते रहे.

94.17 लाख से अधिक रकम महिला के खाते में भेजने का दावा

शिकायत में दावा किया गया है कि बैंक ट्रांसफर के जरिए 94.17 लाख रुपये से अधिक की रकम महिला के खाते में भेजी गई. इसके अलावा महिला के रहने के लिए अंधेरी पश्चिम में फ्लैट किराए पर लेने, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराए, क्रेडिट कार्ड के खर्च और विदेश यात्राओं का भुगतान भी कारोबारी ने किया.

दबाव में महिला को कंपनी में पार्टनर भी बनाया!

कारोबारी का आरोप है कि महिला ने उनकी पत्नी की कपड़ों की कंपनी में 50 फीसदी हिस्सेदारी और हर महीने 2 लाख रुपये देने की मांग की थी. कथित दबाव में महिला को कंपनी में पार्टनर भी बनाया गया. बाद में कंपनी का सामान और अन्य सामग्री लौटाने के बदले 15 लाख रुपये मांगने का आरोप भी लगाया गया.

शिकायत के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में 30 लाख रुपये और जनवरी 2026 में भी 30 लाख रुपये नकद दिए गए. इसके अलावा बेंगलुरु में प्रॉपर्टी, पनवेल में ऑफिस और महंगी कार बुक कराने के नाम पर भी पैसे मांगने का आरोप है.

18 मई 2026 को महिला ने की कारोबारी की पत्नी को कॉल!

कारोबारी ने यह भी आरोप लगाया कि 18 मई 2026 को महिला ने उनकी पत्नी को व्हॉट्सएप कॉल कर दोनों के कथित संबंधों की जानकारी दी और तलाक देने का दबाव बनाया. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने भी उनकी पत्नी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी.

कारोबारी के मुताबिक, जून 2023 से 1 मई 2026 के बीच उनसे कुल 1,39,81,893 रुपये की कथित वसूली की गई. कासारवडवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 308(6), 308(7) और 318(4) के तहत FIR दर्ज की है.

महिला ने कारोबारी के खिलाफ अलग-अलद दर्ज कराई 3 FIR

कारोबारी के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महिला ने तीन अलग-अलग FIR दर्ज कराई हैं. इनमें शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, पीछा करने, अश्लील मैसेज भेजने और धमकी देने के आरोप हैं.

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप

13 अक्टूबर 2026 को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में 35 वर्षीय इन्फ्लुएंसर ने आरोप लगाया कि कारोबारी ने खुद को अविवाहित बताकर शादी का भरोसा दिलाया और शारीरिक संबंध बनाए. महिला के मुताबिक, दोनों की मुलाकात जून 2023 में हुई थी और सितंबर 2024 से उनके बीच शारीरिक संबंध शुरू हुए. महिला ने कारोबारी पर पीछा करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने BNS की धारा 69 और 351(2) के तहत FIR दर्ज की है.

अश्लील मैसेज और पीछा करने का आरोप

2 सितंबर 2026 को दर्ज शिकायत में 34 वर्षीय इन्फ्लुएंसर ने आरोप लगाया कि बिजनेस छोड़ने के बाद भी कारोबारी उन्हें और उनके भाई को अलग-अलग नंबरों और सोशल मीडिया अकाउंट से अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करते रहे. महिला ने बिना अनुमति मोबाइल रिचार्ज कराने और घर पर दो अज्ञात लोगों को भेजने का भी आरोप लगाया है. इस मामले में BNS की धारा 78, 79 और 351(2) के तहत FIR दर्ज है.

घर पहुंचकर दो घंटे तक दरवाजा खटखटाने का आरोप

25 जून 2026 को दर्ज शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि कारोबारी बिजनेस दोबारा शुरू करने का दबाव बना रहे थे. एक बार वह उनके घर पहुंचे और करीब दो घंटे तक दरवाजा खटखटाते रहे. महिला ने अश्लील मैसेज, धमकी और अंधेरी में दो अज्ञात महिलाओं द्वारा मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है. इस मामले में भी BNS की धारा 78, 79 और 351(2) के तहत FIR दर्ज की गई है. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Oct 2026 08:54 PM (IST)
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