मुंबई: मसाज बुकिंग कैंसिल करने पर भड़की थैरेपिस्ट, महिला से मारपीट का आरोप

मुंबई के वडाला इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ग्राहक ने मसाज सेवा की बुकिंग रद्द की, तो कथित तौर पर थैरेपिस्ट नाराज हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. पीड़िता की शिकायत पर वडाला पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक. 46 वर्षीय महिला वडाला में अपने बेटे के साथ रहती हैं. उन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने अर्बन कंपनी ऐप के जरिए मसाज थैरेपिस्ट बुक की थी. तय समय पर एक महिला थैरेपिस्ट उनके घर पहुंची.

बड़े मसाज बेड से असहज हुईं पीड़िता

पीड़िता का कहना है कि थैरेपिस्ट के आने का तरीका और साथ लाया गया बड़ा मसाज बेड देखकर वह असहज हो गईं. उन्हें लगा कि यह सेवा उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है. इसके बाद उन्होंने सेशन रद्द करने और रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी.

आरोप है कि बुकिंग रद्द होते ही थैरेपिस्ट गुस्से में आ गई और गाली-गलौज करने लगी. बात बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गई. पीड़िता के मुताबिक. थैरेपिस्ट ने उनके बाल खींचे. चेहरे पर मुक्के मारे. खरोंचें डालीं और उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया.

बेटे के साथ भी धक्का-मुक्की

जब पीड़िता का बेटा बीच-बचाव करने आया. तो उसके साथ भी धक्का-मुक्की की गई. हालात बिगड़ते देख पीड़िता ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक आरोपी थैरेपिस्ट वहां से जा चुकी थी. इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई.

एनसी दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनसी दर्ज की है. जांच में यह भी सामने आया है कि ऐप में थैरेपिस्ट के नाम और पहचान से जुड़ी कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी. जिसे बाद में ठीक किया गया. फिलहाल वडाला पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.