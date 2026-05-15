हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में बनेगा AI कंप्यूट हब, महाराष्ट्र सरकार ने AI और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

मुंबई में बनेगा AI कंप्यूट हब, महाराष्ट्र सरकार ने AI और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंबई में एक बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट हब बनाने के लिए एक ज्ञापन समझौता (MoU) किया है.

By : वैभव परब | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 15 May 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंबई में एक बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट हब बनाने के लिए एक ज्ञापन समझौता (MoU) किया है. यह समझौता गुरूवार को ‘AM इंटेलिजेंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इस योजना का उद्देश्य मुंबई में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें ऐसे डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा जो उर्जा कम खर्च करेंगे और पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल होंगे.

मुख्यमंत्री समिति कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पी अन्बलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, सह सचिव डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार, सह सचिव लक्ष्मीकांत ढोके, एएम इंटेलिजेंस लैब्स के अध्यक्ष अनिल चलमलाशेट्टी, निदेशक मौर्य पायदा, उपाध्यक्ष पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस परियोजना के माध्यम से राज्य में लगभग 8 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

'नेता कर रहे बचत तो अफसर और जज क्यों नहीं?' ईंधन बचत पर प्रियंका चतुर्वेदी ने किया तंज

इस समझौते के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ‘इंटीग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क’ और ‘AI कंप्यूट हब’ की स्थापना की जाएगी. इसके लिए कंपनी 1,14,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. यह परियोजना पूरी तरह अक्षय ऊर्जा आधारित होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे उच्च तकनीकी क्षेत्र में कुशल और अर्धकुशल 8 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और ऑपरेशंस टीम शामिल होगी. परियोजना के निर्माण काल के दौरान लगभग 2 हजार अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.

यह परियोजना 500 मेगावाट क्षमता की होगी, जिसमें 2,50,000 उच्च क्षमता वाले ‘AI चिपसेट्स’ का उपयोग किया जाएगा. परियोजना का विकास दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण 200 मेगावाट क्षमता के साथ वर्ष 2028 तक तथा दूसरा चरण 300 मेगावाट क्षमता के साथ वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह परियोजना राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2023 तथा हरित एकीकृत डेटा सेंटर पार्क नीति 2024 के अंतर्गत विकसित की जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है.

महाराष्ट्र ATS का सबसे बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान से जुड़े आतंकी-गैंगस्टर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

 

 

 

 

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 15 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Data Center MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: शादी से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर! हाईवे हादसे में मासूम समेत 2 की जान गई, 6 घायल
शादी से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर! हाईवे हादसे में मासूम समेत 2 की जान गई, 6 घायल
महाराष्ट्र
Maharashtra: मुंब्रा में गुमशुदगी से खुली खौफनाक मर्डर मिस्ट्री! प्रेम संबंध बना मौत की वजह... पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
मुंब्रा में गुमशुदगी से खुली खौफनाक मर्डर मिस्ट्री! प्रेम संबंध बना मौत की वजह... पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 'मेरे घर मत आना…' बहस के बाद पति बना कातिल, पत्नी के सामने प्रेमी को उतारा मौत के घाट
'मेरे घर मत आना…' बहस के बाद पति बना कातिल, पत्नी के सामने प्रेमी को उतारा मौत के घाट
महाराष्ट्र
SIR की घोषणा पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'हर नागरिक को इसे बहुत ही गंभीरता से...'
SIR की घोषणा पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'हर नागरिक को इसे बहुत ही गंभीरता से...'
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
जनरल नॉलेज
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
एग्रीकल्चर
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में है बंपर डिमांड
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में हैो बंपर डिमांड
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget