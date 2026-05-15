मुंबई में बनेगा AI कंप्यूट हब, महाराष्ट्र सरकार ने AI और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंबई में एक बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूट हब बनाने के लिए एक ज्ञापन समझौता (MoU) किया है. यह समझौता गुरूवार को ‘AM इंटेलिजेंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इस योजना का उद्देश्य मुंबई में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें ऐसे डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा जो उर्जा कम खर्च करेंगे और पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल होंगे.

मुख्यमंत्री समिति कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पी अन्बलगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, सह सचिव डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार, सह सचिव लक्ष्मीकांत ढोके, एएम इंटेलिजेंस लैब्स के अध्यक्ष अनिल चलमलाशेट्टी, निदेशक मौर्य पायदा, उपाध्यक्ष पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस परियोजना के माध्यम से राज्य में लगभग 8 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

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इस समझौते के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ‘इंटीग्रेटेड ग्रीन डेटा सेंटर पार्क’ और ‘AI कंप्यूट हब’ की स्थापना की जाएगी. इसके लिए कंपनी 1,14,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. यह परियोजना पूरी तरह अक्षय ऊर्जा आधारित होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे उच्च तकनीकी क्षेत्र में कुशल और अर्धकुशल 8 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और ऑपरेशंस टीम शामिल होगी. परियोजना के निर्माण काल के दौरान लगभग 2 हजार अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.

यह परियोजना 500 मेगावाट क्षमता की होगी, जिसमें 2,50,000 उच्च क्षमता वाले ‘AI चिपसेट्स’ का उपयोग किया जाएगा. परियोजना का विकास दो चरणों में किया जाएगा. पहला चरण 200 मेगावाट क्षमता के साथ वर्ष 2028 तक तथा दूसरा चरण 300 मेगावाट क्षमता के साथ वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह परियोजना राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2023 तथा हरित एकीकृत डेटा सेंटर पार्क नीति 2024 के अंतर्गत विकसित की जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है.

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