मुंबई: कांदिवली में टीपू गैंग पर MCOCA के तहत कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई के कांदिवली इलाके में आपराधिक गतिविधियों के जरिए अपना दबदबा कायम करने वाले गैंगस्टर इम्तियाज हुसैन सैयद उर्फ टीपू और उसके साथियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने MCOCA के तहत कार्रवाई की है.

समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धाराएं जोड़ी गई हैं. इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

चाकू दिखाकर शिकायतकर्ता को धमकाया

पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर 2026 की रात करीब 3 बजे कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर स्थित महाराष्ट्र बिरयानी सेंटर के पास विवाद हुआ था. इस दौरान मुख्य आरोपी इम्तियाज हुसैन सैयद उर्फ टीपू और उसके साथियों ने अनमोल डेराज के पास मौजूद शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों को घेर लिया.

आरोपियों ने धारदार चाकू दिखाकर धमकाया और पत्थर तथा लकड़ी के डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोपियों ने इस दौरान हत्या करने की भी कोशिश की. इस मामले में समता नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी. शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता की हत्या के प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, मारपीट, गैरकानूनी जमावड़े और धमकी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

टीपू के खिलाफ पहले से 17 मामले दर्ज

पुलिस के मुताबिक, गैंग का सरगना इम्तियाज हुसैन सैयद उर्फ टीपू समता नगर और कुरार पुलिस स्टेशन की हद में अपना आपराधिक दबदबा कायम करने के लिए गैंग चलाता था. उसके खिलाफ पहले से हत्या की कोशिश, हत्या की साजिश, गंभीर मारपीट, जान से मारने की धमकी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, घातक हथियारों का इस्तेमाल, ड्रग्स की बिक्री और प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन जैसे कुल 17 मामले दर्ज हैं.

इस गैंग के अन्य सदस्यों का भी आपराधिक रिकॉर्ड है. आरोपी राज रवि शर्मा उर्फ कालू के खिलाफ 7, जितेश गंगाप्रसाद राजपूत के खिलाफ 2, केतन पांडुरंग गमरे के खिलाफ 2 और राधा गंगाप्रसाद राजपूत के खिलाफ 2 मामले पहले से दर्ज हैं. इस गैंग में एक नाबालिग भी शामिल पाया गया है, जिसके खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज हैं.

गैंग बनाकर इलाके में फैलाया था आतंक

पुलिस के मुताबिक, टीपू ने अपना संगठित आपराधिक गिरोह बनाया था. गैंग के सदस्यों की मदद से वह समता नगर और कुरार इलाके में आतंक का माहौल पैदा करता था. गैंग के डर के कारण स्थानीय नागरिक उसके खिलाफ शिकायत करने से भी डरते थे.

इसके अलावा गैंग के जरिए नशीले पदार्थों की बिक्री कर अवैध तरीके से आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था. अपने आपराधिक दबदबे को बनाए रखने के लिए गैंग के सदस्य लगातार गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे.

3 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने राज रवि शर्मा उर्फ कालू (27), जितेश गंगाप्रसाद राजपूत (49) और राधा गंगाप्रसाद राजपूत (41) को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपी कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर स्थित सर्वोदय वाडी के रहने वाले हैं.

पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ दी हैं. मामले की आगे की जांच समता नगर विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त कैलास बावरे कर रहे हैं.

यह कार्रवाई अपर पुलिस आयुक्त शशिकुमार मीना, पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने और सहायक पुलिस आयुक्त कैलास बावरे के मार्गदर्शन में की गई. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयवंत शिंदे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

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