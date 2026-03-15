मुंबई: तिलकनगर में नाबालिग से गैंगरेप, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का दिया था झांसा, 2 गिरफ्तार

मुंबई के तिलकनगर इलाके में एक नाबालिग के साथ बड़े अपराध की गंभीर घटना सामने आई है. जहां राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए मदद मांगने गई एक किशोरी के साथ आरोपियों ने जो कि किशोरी के परिचित थे उन्होंने गैंगरेप किया. यह घटना पिछले महीने घटी लेकिन इसका खुलासा अब हुआ जब पीड़िता ने अब हिम्मत दिखाई.

तिलकनगर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नूरुद्दीन आफताब अजीमुद्दीन सैयद आजमी (55) और अनीस अहमद तौफीक चौधरी (47) के रूप में हुई है.

सुनसान जगह पर ले गए थे आरोपी

दर्ज केस के मुताबिक पीड़ित अपनी बड़ी बहन के कहने पर परिचित के पास राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने की मदद मांगने गई थी. पीड़ित को चेंबूर में सुनसान जगह ले जाकर दिया वारदात को अंजाम दिया गया कहा अब पुलिस ने को दो गिरफ्तार किया है.

राशन कार्ड में नया नाम जुड़वा दूंगा इस काम को करवाने में आरोपी परिचित शख्स ने मदद करने का आश्वासन दिया था. लेकिन उस दिन महिला के बेटे की तबीयत खराब थी. इसलिए उसने अपनी नाबालिग छोटी बहन को कागजात लेकर भेज दिया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की तबियत ठीक नहीं थी.

नाबालिग को अकेला देखकर उठाया फायदा

शख्स ने नाबालिग को अकेला देखकर इसका फायदा उठाया. शख्स और उसका साथी नाबालिग को छेडा नगर बस स्टॉप के पास सुनसान जगह ले गए और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया. साथ ही नाबालिग से दुराचार की वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

इस घटना से पीड़िता डर गई थी. लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर 13 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. तिलकनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित पाठओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों ने पहले भी इस तरह के झांसे देकर किसी को भी अपना शिकार बनाया है.

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