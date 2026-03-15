मुंबई: तिलकनगर में नाबालिग से गैंगरेप, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का दिया था झांसा, 2 गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: तिलकनगर में नाबालिग से गैंगरेप, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का दिया था झांसा, 2 गिरफ्तार

Mumbai News: तिलकनगर में नाबालिग से गैंगरेप, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का दिया था झांसा, 2 गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई के चेंबूर में राशन कार्ड में नाम जोड़ने मदद मांगने पर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया. इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के तिलकनगर इलाके में एक नाबालिग के साथ बड़े अपराध की गंभीर घटना सामने आई है. जहां राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए मदद मांगने गई एक किशोरी के साथ आरोपियों ने जो कि किशोरी के परिचित थे उन्होंने गैंगरेप किया. यह घटना पिछले महीने घटी लेकिन इसका खुलासा अब हुआ जब पीड़िता ने अब हिम्मत दिखाई.

तिलकनगर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नूरुद्दीन आफताब अजीमुद्दीन सैयद आजमी (55) और अनीस अहमद तौफीक चौधरी (47) के रूप में हुई है.

सुनसान जगह पर ले गए थे आरोपी

दर्ज केस के मुताबिक पीड़ित अपनी बड़ी बहन के कहने पर परिचित के पास राशन कार्ड में नया नाम जुड़वाने की मदद मांगने गई थी. पीड़ित को चेंबूर में सुनसान जगह ले जाकर दिया वारदात को अंजाम दिया गया कहा अब पुलिस ने को दो गिरफ्तार किया है.

राशन कार्ड में नया नाम जुड़वा दूंगा इस काम को करवाने में आरोपी परिचित शख्स ने मदद करने का आश्वासन दिया था. लेकिन उस दिन महिला के बेटे की तबीयत खराब थी. इसलिए उसने अपनी नाबालिग छोटी बहन को कागजात लेकर भेज दिया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की तबियत ठीक नहीं थी.

नाबालिग को अकेला देखकर उठाया फायदा

शख्स ने नाबालिग को अकेला देखकर इसका फायदा उठाया. शख्स और उसका साथी नाबालिग को छेडा नगर बस स्टॉप के पास सुनसान जगह ले गए और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया. साथ ही नाबालिग से दुराचार की वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. 

इस घटना से पीड़िता डर गई थी. लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर 13 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. तिलकनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित पाठओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों ने पहले भी इस तरह के झांसे देकर किसी को भी अपना शिकार बनाया है. 

ये भी पढ़ें: 'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 15 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: तिलकनगर में नाबालिग से गैंगरेप, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का दिया था झांसा, 2 गिरफ्तार
मुंबई: तिलकनगर में नाबालिग से गैंगरेप, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का दिया था झांसा, 2 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
महाराष्ट्र
Mumbai News: काले जादू के शक में पत्नी की हत्या, बेटे को वीडियो कॉल कर दिखाया मां का शव
मुंबई: काले जादू के शक में पत्नी की हत्या, बेटे को वीडियो कॉल कर दिखाया मां का शव
महाराष्ट्र
Mumbai News: रोड रेज की घटना में युवक की हत्या, टैक्सी ड्राइवर समेत दो आरोपी गिरफ्तार
मुंबई: रोड रेज की घटना में युवक की हत्या, टैक्सी ड्राइवर समेत दो आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
'जो लोग इजरायल को फादरलैंड मानते हैं, वो भी...', ईरान-इजरायल युद्ध पर संजय राउत का बयान
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
Live: 'पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं', ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
टेलीविजन
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, सगाई के 5 महीने बाद चेहरा हुआ रिवील
कौन हैं जसकोमल सिंह? जिस पर दिल हार बैठी हैं पवित्रा पुनिया, अब मिस्ट्री मैन का चेहरा आया सामने
क्रिकेट
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
'शादी कर लो जल्दी ताकि...', अभिषेक शर्मा को संजू सैमसन की सलाह, बताया क्यों हो जाते थे जेलस
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
फोल्डेबल iPhone का बड़ा खुलासा! इस नाम से मार्केट में मारेगा एंट्री, कीमत और मेमोरी डिटेल्स हो गईं लीक
हेल्थ
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
सिर्फ मर्दों में होती हैं ये बीमारियां, 40 की उम्र के बाद दोगुना हो जाता है खतरा
ट्रेंडिंग
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
600 मीटर ऊपर ‘चांद’ से दिखा काबा का नजारा, मक्का क्लॉक टावर से वायरल हुआ रूह छू लेने वाला दृश्य
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget