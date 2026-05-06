मुंबई के ताज होटल और ट्राइडेंट होटल में धमकी भरा कॉल आया है. कॉलर ने कॉल कर कहा कि ताज होटल और ट्राइडेंट में आतंकवादी हमला होने वाला है. धमकी भरे कॉल के बाद मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया.

मुंबई पुलिस ने कॉलर को ट्रेस किया और मुंबई के सायन इलाके से उसको हिरासत में लिया, आखिरकार उसने इस प्रकार का धमकी भरा कॉल क्यों किया था, इसके पीछे की वजह क्या है पुलिस कॉलर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.