मुंबई के नामी होटल में फर्जी आधार कार्ड के जरिए एंट्री लेने का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने दूसरी महिला के साथ होटल में ठहरने के लिए उसके नाम और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, होटल रिकॉर्ड में दूसरी महिला को ही पत्नी बताकर चेक-इन कराया गया, इस मामले में महिला की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

बांद्रा पुलिस ने महिला के पति दीपक गोयल और अज्ञात महिला के खिलाफ BNS की धारा 318, 319(2), 336(2), 336(3), 336(4), 340(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम ने बड़ा मोड़ ले लिया है.

पल्लवी की दीपक से 2013 में हुई थी शादी

शिकायतकर्ता पल्लवी दीपक गोयल (39) द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उनकी शादी साल 2013 में दीपक गोयल से हुई थी, पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है और दोनों के बीच आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया सूरत कोर्ट में जारी है. 20 फरवरी 2026 से तलाक का केस कोर्ट में लंबित है, 14 अप्रैल 2026 को वह निजी काम से मुंबई आई हुई थीं. इसी दौरान उनके वकील का फोन आया, वकील ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने पति के साथ समझौता कर लिया है और तलाक का केस वापस ले लिया है.

जब शिकायतकर्ता महिला ने इससे इनकार किया तो वकील ने बताया कि उनके परिचित ने दीपक गोयल को होटल में एक महिला के साथ देखा है, यह जानकारी सुनते ही पल्लवी के होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत होटल में फोन कर पूछताछ की, होटल स्टाफ ने पुष्टि की कि दीपक गोयल और पल्लवी गोयल के नाम से 16 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक होटल में स्वीट रूम बुक था और दोनों ने वहां चेक-इन किया था. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन तारीखों में होटल में पल्लवी गोयल के नाम से एंट्री दर्ज हुई, उन दिनों असली पल्लवी वडोदरा स्थित अपने माता-पिता के घर पर थीं. उस दौरान उनका आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र उनके पास सुरक्षित थे और उन्होंने कभी मुंबई के उस होटल में चेक-इन नहीं किया.

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महिला ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत

सच्चाई सामने लाने के लिए पल्लवी उसी दिन शाम को होटल पहुंचीं और होटल मैनेजमेंट से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, हालांकि होटल प्रबंधन ने सीधे जानकारी देने से इनकार कर दिया और जनरल मैनेजर को ईमेल करने की सलाह दी. पल्लवी ने होटल प्रबंधन को ईमेल भी किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. अगले दिन जब वह फिर होटल पहुंचीं तो असिस्टेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजर ने स्पष्ट कर दिया कि होटल यह जानकारी केवल पुलिस को ही उपलब्ध कराएगा. इसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

महिला की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस की प्रारंभिक जांच में होटल से मिले दस्तावेज और रिकॉर्ड देखकर पल्लवी दंग रह गईं. पुलिस ने उन्हें वह आधार कार्ड दिखाया, जिसका इस्तेमाल होटल में चेक-इन के समय किया गया था. आधार कार्ड पर नाम और फोटो पल्लवी का था, लेकिन वह फर्जी दस्तावेज था. महिला का आरोप है कि उनके पति दीपक गोयल और उनके साथ मौजूद अज्ञात महिला ने साजिश के तहत उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया. फिलहाल पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज,डिजिटल रिकॉर्ड, चेक-इन दस्तावेज और आईडी वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जांच कर रही है. मामले में पहचान की चोरी,फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है.

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