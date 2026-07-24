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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रजेब में हाथ और सिर पर हुडी... 40 मिनट तक पुलिस की वैन रोके खड़ी रही यह लड़की, मुंबई प्रोटेस्ट की पावरफुल तस्वीर

जेब में हाथ और सिर पर हुडी... 40 मिनट तक पुलिस की वैन रोके खड़ी रही यह लड़की, मुंबई प्रोटेस्ट की पावरफुल तस्वीर

Mumbai Viral Girl Photo: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक ऐसी ताकतवर तस्वीर सामने आई है, जिसने सभी को दिल को छू लिया. वायरल तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी लड़की मुंबई पुलिस से पेंच लेती हुई नजर आ रही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jul 2026 12:23 PM (IST)
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नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज पर देशभर के छात्र-छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक ऐसी ताकतवर तस्वीर सामने आई है, जिसने सभी को दिल को छू लिया.

दरअसल वायरल तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी लड़की मुंबई पुलिस से पेंच लेती हुई नजर आ रही है. मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पुलिसवैन में बैठाया और आगे बढ़ने लगे. 

इसको देखते ही एक युवा लड़की सामने आती है और पुलिस वैन के सामने अपनी बाहें फैलाकर खड़ी हो जाती है. तेज बारिश के बीच सबका ध्यान उस लड़की की ओर चला जाता है. युवती द्वारा बिना डरे मुंबई पुलिस की वैन के सामने खड़े होना सबको हैरान करने वाला था. आसपास खड़ी भीड़ युवती की हिम्मत की जमकर तारीफ करने लगी. वहीं कुछ लोगों ने इस युवती का फोटो और वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

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सोशल मीडिया पर वायरल है युवती का वीडियो

अब सोशल मीडिया पर युवती की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. वीडियो में हुडी पहनी एक युवती हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोकती हुई नजर आ रही है, जबकि आसपास खड़े प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, जिससे व्यस्त सड़क पर यातायात पूरी तरह से रुक गया.

इससे पता चलता है कि लोगों में अब डर बिल्कुल भी नहीं रहा है. यह तस्वीर अपने आप में महिला शक्ति की मिसाल पेश कर रही है. कुछ लोग महिला महिला की तस्वीर देखकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की लाडकी बहिनें अब सड़कों पर उतरकर पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी हुई है और सड़कों पर क्रांति कर रही हैं.

दूसरी तरफ लोग इसे युवाओं की ताकत भी बता रहे हैं. बता दें कि यह तस्वीर अपने आप में ही इतनी ताकतवर है कि एक महिला होने के नाते भी उसके कदम पुलिस और सरकार के डर से भी नहीं लड़खड़ा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस लड़की की जमकर तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं.

वायरल युवती का क्या कहना है?

वायरल युवती ने अपने बयान में कहा, "मैं समझती हूं कि वे अपना काम कर रहे हैं लेकिन वे इसे जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं. अगर वे जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो हमें अपने नागरिकों की जिम्मेदारी लेनी होगी.” युवती ने कहा, "मैं कोई छात्र नहीं हूं, न ही मेरे पिता किसान हैं और न ही मैं. मैं दलित या ओबीसी समुदाय से भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने (दिल्ली में) छात्रों के साथ जो किया, वह गलत है. उन्हें अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेनी होगी."

फिलहाल ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है और इसे जमकर शेयर किया जा रहा है. इस फोटो के सामने आने के बाद देश के नेताओं ने भी युवती की तस्वीर को शेयर कर जमकर तारीफ की है. वहीं दिल्ली में चल प्रोटेस्ट के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस तस्वीर को अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है. ऐसी और भी लड़कियां हैं जिनकी तस्वीरों ने प्रदर्शन के दौरान ऐसी मिसाल पेश की है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Mumbai Protest MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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