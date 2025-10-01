हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में 325 करोड़ रुपये का शिपिंग और लॉजिस्टिक्स घोटाला, EOW ने जांच शुरू की

मुंबई में 325 करोड़ रुपये का शिपिंग और लॉजिस्टिक्स घोटाला, EOW ने जांच शुरू की

Mumbai News: रुशभ सीलिंक एंड लॉजिस्टिक्स के डायरेक्टर विशाल मेहता का कहना है कि यह एक सुनियोजित कॉरपोरेट साजिश है जिसमें भारतीय और विदेशी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Oct 2025 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 325 करोड़ रुपये से अधिक का एक बड़ा कॉरपोरेट घोटाला सामने आया है. रुशभ सीलिंक एंड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. के निदेशक विशाल मेहता ने इस संदर्भ में मुंबई पुलिस की EOW में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के आधार पर EOW ने जांच शुरू कर दी है.

सूत्रों ने बताया कि मेहता ने शिकायत में ALX शिपिंग एजेंसीज़ इंडिया प्रा. लि. (ऑलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी), दुबई स्थित अलादीन एक्सप्रेस DMCC और OEL एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लि. पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत के अनुसार, इन कंपनियों ने विशाल मेहता को जहाज संचालन में निवेश के लिए यह आश्वासन दिया था कि उन्हें निश्चित मुनाफा मिलेगा. शुरुआती लेन-देन में भरोसा कायम किया गया, लेकिन बाद में करोड़ों रुपये नए सौदों के नाम पर हड़प लिए गए.

Leela Mombasa से जुड़ा घोटाला क्या है?

सबसे बड़ा घोटाला Leela Mombasa और XXH-2 नामक जहाजों से जुड़ा बताया गया है. Leela Mombasa को 1 अगस्त 2025 को न्हावा शेवा पहुंचना था लेकिन यह 13 अगस्त को डॉक हुई और जिबूती जाने की बजाय ओमान भेज दी गई, जिसमें 130 करोड़ रुपये का माल भरा था. इसी दौरान 26 अगस्त को विशाल मेहता से कथित तौर पर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) की जबरन वसूली की गई.

आरोप है कि ALX और अलादीन एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं. भुगतान के बाद भी जहाज समय पर नहीं पहुंचे. Leela Mombasa 15 सितंबर को जिबूती पहुंची, जबकि XXH-2 को जेद्दा से कराची मोड़ दिया गया और 10 दिन तक रोके रखा गया. 

सुरक्षा चेक भी हो गए बाउंस

इतना ही नहीं, ALX शिपिंग एजेंसीज़ इंडिया प्रा. लि. और OEL एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लि. द्वारा दिए गए सुरक्षा चेक भी बाउंस हो गए. एक चेक अपर्याप्त राशि के कारण और दूसरा सिग्नेचर में गलती के कारण अस्वीकार कर दिया गया. नतीजा यह हुआ कि 290 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल अभी भी आरोपियों के नियंत्रण में है और निर्यातकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

सुनियोजित कॉरपोरेट साजिश-विशाल मेहता

रुशभ सीलिंक एंड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. के निदेशक विशाल मेहता का कहना है कि यह एक सुनियोजित कॉरपोरेट साजिश है जिसमें भारतीय और विदेशी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. शिकायत में ALX शिपिंग एजेंसीज़ इंडिया प्रा. लि., ऑलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स लि., अलादीन एक्सप्रेस DMCC और OEL एक्सप्रेस इंडिया प्रा. लि. के साथ-साथ उनके शीर्ष प्रतिनिधियों के नाम दर्ज किए गए हैं, जिनमें संदीप बक्शी, रवि जाखर, विकस खान, अली खान, विंग किट त्सोई (मिस्टर एंडी), अब्दुल्ला और मोहम्मद रिज़वान शेख शामिल हैं.

लॉजिस्टिक्स उद्योग की विश्वसनीयता का सवाल-विशाल मेहता

विशाल मेहता ने ABP न्यूज़ से कहा, "यह सिर्फ़ एक कंपनी का मामला नहीं है बल्कि भारत की शिपिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग की विश्वसनीयता का सवाल है. हमारी शिकायत में सभी तथ्य अधिकारियों के सामने रखे गए हैं. इस मामले में ALX शिपिंग एजेंसीज़ (ऑलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स की सहायक कंपनी) और अलादीन एक्सप्रेस DMCC जैसी कंपनियों की संलिप्तता, जहाँ ऑलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स, हचिसन पोर्ट और विकस खान जैसे हितधारक जुड़े होने की बात सामने आई है, यह दिखाता है कि मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर का है. 

निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की उम्मीद

उन्होंने कहा, ''हमें पूरा विश्वास है कि आर्थिक अपराध शाखा और संबंधित प्राधिकरण निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करेंगे.'' वहीं, EOW सूत्रों ने बताया कि इस मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली गई है और जिन-जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें अपने पक्ष रखने के लिए संबंधित दस्तावेज़ों के साथ बुलाया गया है ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 10:59 PM (IST)
Tags :
EOW MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
Advertisement

वीडियोज

अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Sandeep Chaudhary: 'Political Tourist' घुसपैठिये, सरकार का रोडमैप कहाँ? Illegal Immigrants
Sandeep Chaudhary: दलित, पिछड़े क्यों नहीं बनते सर संघचालक? RSS Ideology
Sandeep Chaudhary: क्या बदल रहा RSS का विचार? 'राष्ट्र प्रथम' पर सवाल! Mohan Bhagwat Statement
Durga Puja: TV Stars ने Rani Mukherjee संग लिए माँ के आशीर्वाद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
वर्ल्ड नंबर-1 बने पाकिस्तान के सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
वर्ल्ड नंबर-1 बने सैम अयूब, एशिया कप में 4 बार जीरो पर हुए थे आउट; इस भारतीय से छिना ताज
बॉलीवुड
Photos: 66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
जनरल नॉलेज
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
क्या जमीन खोदते हुए पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे पर निकला जा सकता है? जानिए कितनी आएंगी बाधाएं
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget