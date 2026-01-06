हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: फर्जी वेबसाइट, दुबई में मास्टरमाइंड और 200 करोड़ की ठगी, शातिर साइबर गैंग का खुलासा

मुंबई: फर्जी वेबसाइट, दुबई में मास्टरमाइंड और 200 करोड़ की ठगी, शातिर साइबर गैंग का खुलासा

Maharashtra News: क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए ये साइबर ठग गैंग के कुछ सदस्य मामूली नहीं है. इन्होंने देशभर में 500 से अधिक लोगों को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का चुना लगाया है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Jan 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई से सटे मीरारोड भाईंदर क्राइम ब्रांच पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में एक बड़े अंतराष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है. ये गैंग सोशल मीडिया, मेट्रीमोनियल साइट, डेटिंग ऐप से झांसे में फसाकर यह गिरोह लोगो को इन्वेस्टमेंट के लुभावने ऑफर देकर ठगती थी.

मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है. सभी लोग काफी पढ़े लिखे है. इन लोगो ने जालसाजी का अपना नेटवर्क पूरे देश मे फैला रखा था.

लोगों को लगाया 200 करोड़ का चूना

मीरा- भाईंदर क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में आए ये साइबर ठग गैंग के कुछ सदस्य मामूली नहीं है. इन्होंने और इनके गिरोह ने देश भर में 500 से अधिक लोगों को 200 करोड़ रुपये से अधिक का चुना लगाया है.

शातिराना तरीके से करते थे ठगी

इन साइबर ठगों का लोगों को ठगने का तरीका भी शातिराना था. लोगों को ठगने के लिए इन्होंने कई फर्जी इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बनाई हुई थी. इस वेबसाइट पर इन्होंने गोल्ड ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के कई फ्रीज और लुभावने ऑफर दे रखे थे. 

फेक वेबसाइट का खूब किया प्रमोशन

शेयर मार्केट, गोल्ड ट्रेडिंग, फोरेक्स ट्रेडिंग में अच्छे मुनाफे के दावे किए गए थे. लोग ज्यादा से ज्यादा इनके जाल में फंसे इसलिए फेक वेबसाइट्स के काफी प्रोमोशन किया गया था. इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक जैसे प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट को प्रमोट किया जाता था.

ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार

इसके अलावा मेट्रीमोनियल साइट, डेटिंग साइट पर भी फेक प्रोफाइल बनाके लोगों को फंसाया जाता था और इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता था और इस वेबसाइट पर एक बार पैसे इन्वेस्ट कर लिए तो कभी पैसे लौटकर नही आते. लूट के पैसों को क्रीप्टो में कनवर्ट करके देश के बाहर भेजा जाता .

लगातार बदल रहे थे लोकेशन

लोगों को फंसाने का यह गोरखधंधा काफी दिनों से चल रहा था. पुलिस की रडार में यह लोग ना आए इसलिए अपना लोकेशन लगातार बदलते रहते थे. हर राज्य में इन्होंने ठगी को अंजाम दिया, लेकिन 12 नवंबर के दिन इनकी किस्मत इनके साथ नहीं थी.

होटल के कमरे से कर रहे थे ठगी

यह लोग मीरारोड हाईवे पर स्तिथ एक होटल के कमरे से ठगी को अंजाम दे रहे थे, पुलिस ने सूचना के आधार पर होटल में रेड कर इन्हें रंगे हाथ पकड़ा. मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. मौके से इनके पास से कई लैपटॉप, केई फोन , सिम कार्ड्स, और कई दस्तावेज मिले.

पूछताछ में हुए हैरान करने वाले खुलासे

इन 5 लोगों से जैसे पूछताछ और जांच आगे बढ़ी तो कई हैरान करने वाले खुलासे हुए. यह सभी पढ़े लिखे, सोसियल मीडया के अच्छे जानकार हैं. अब तक कि जांच में पुलिस ने इनके ठगी से जुड़े 11 राज्यो में 51 केसेस को सॉल्व किया है और फ्रॉड की कीमत करीब 58 करोड़ की है. 

पुलिस आगे की जांच कर रही है और पुलिस को अंदेशा है कि इन्होंने और 450 से 500 लोगो को ठगा होगा और ठगी का आंकड़ा 200 करोड़ के पार का है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 06 Jan 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement

वीडियोज

Somnath Temple: सोमनाथ लेख पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरा संत समाज | Breaking | PM Modi
UP SIR: इन जिलों से कटे सबसे ज्यादा वोट..लिस्ट में आप भी तो नहीं? | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP SIR: 2027 से पहले SIR ड्राफ्ट लिस्ट ने मचाया हड़कंप, Akhilesh को होगा फायदा! | CM Yogi | BJP |SP
UP SIR: वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ डिलीट..किसे होगा नुकसान? | Breaking | CM Yogi | BJP | SP | Akhilesh
UP Sir News: 2.89 करोड़ वोटर्स पर EC का चौंकाने वाला खुलासा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
बॉलीवुड
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
48 घंटे में शूट हुआ था ‘शरारत’ गाना, घबराए हुए थे कोरियोग्राफर बोले- 'ट्रैक से भटक गया और...'
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget