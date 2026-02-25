हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर की बात, पिता सलीम खान का जाना हाल

Salim Khan Health Update: सलीम खान मंगलवार (17 फरवरी) को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले भर्ती कराया गया था. इस बीच उनका हाल जानने के लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर बात की है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर बातचीत की. इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे में सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत के बारे में जानकारी ली. बता दें कि पिछले कई दिनों से सलमान खान के पिता सलीम खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है. अभिनेता सलमान खान ने एकनाथ शिंदे को बताया कि सलीम खान की तबीयत में सुधार हो रहा है और वे अगले दो दिनों में ठीक हो जाएंगे.

17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती हुए थे सलीम खान

फिल्म अभिनेता सलमान खान के पिता और स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत खराब चल रही है. मंगलवार (17 फरवरी) को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले भर्ती कराया गया था. यहां उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया. 

सलीम खान को शरीर में सूजन (स्वेलिंग) की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखने का फैसला लिया. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे.  

सलमान खान रेगुलर जा रहे अस्पताल 

सलीम खान के बड़े बेटे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, बेटियां अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान और एक्टर आयुष शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे. बेटे सलमान खान और बेटी अलवीरा खान को अस्पताल में देखा गया था, लेकिन अब अभिनेता सलमान खान पिता सलीम खान की तबीयत जानने के लिए रेगुलर अस्पताल जा रहे हैं. 

अस्पताल पहुंच रहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग 

अभिनेता एजाज खान सलीम खान से मिलने अस्पताल पहुंचे. मुलाकात के बाद एजाज खान ने बताया कि सलीम खान की हालत में लगातार सुधार हो रहा है. उन्होंने कहा कि सलीम खान अभी आईसीयू में हैं, लेकिन उनकी सेहत पहले से बेहतर है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि सलीम खान से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने मुलाकात की है. उन्होंने भी उनकी सेहत का हाल जाना है.

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 25 Feb 2026 09:44 AM (IST)
Salim Khan Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS SALMAN KHAN MUMBAI NEWS
