मुंबई में प्रेमिका के लिए पति बना कातिल, पत्नी को उतारा मौत के घाट, डेढ़ साल बाद खुला राज

मुंबई के साकीनाका इलाके से सामने आई एक दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों के टूटने की ऐसी कहानी है, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक पति ने अपनी प्रेमिका के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या करवा दी और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब डेढ़ साल तक यह मामला आत्महत्या समझकर बंद होने की कगार पर था.

पुलिस को कैसे हुआ शक?

शुरुआत में जब यह घटना सामने आई थी, तो मौके की स्थिति देखकर इसे सामान्य मौत का मामला मान लिया गया. घर के अंदर शव पंखे से लटका मिला था, जिससे पहली नजर में यह आत्महत्या जैसा ही लग रहा था. शुरुआती जांच में भी कुछ ऐसा सामने नहीं आया जिससे हत्या का शक हो.

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. मृतका के पिता को अपनी बेटी की मौत पर शुरू से ही शक था. उनका कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती. पिता की इसी जिद ने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी.

पिता की जिद बनी सच सामने आने की वजह

मृतका के पिता ने हार नहीं मानी और बार-बार जांच की मांग करते रहे. आखिरकार उनकी जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और शव को कब्र से निकालकर दोबारा जांच कराई गई. दूसरी बार की जांच में जो सच सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया.

रिपोर्ट में साफ लिखा था कि महिला की मौत फांसी से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी. यानी यह साफ तौर पर हत्या का मामला था. इसके बाद केस ने नया मोड़ लिया और इसे हत्या के रूप में दर्ज किया गया.

प्रेम संबंध बना हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि आरोपी पति सकाराम चौधरी का डिंपल चौधरी नाम की महिला से प्रेम संबंध था. उसकी पत्नी नारंगी उर्फ गीता (34) इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी लंबे समय से अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था. उसने पहले भी दो बार हत्या की कोशिश की थी. एक बार चलती ट्रेन से धक्का देकर और दूसरी बार चाकू से हमला कर. लेकिन दोनों बार महिला बच गई.

सुपारी देकर करवाई हत्या

जब आरोपी अपनी कोशिशों में बार-बार असफल हुआ, तो उसने एक खौफनाक फैसला लिया. उसने अपने दोस्त की मदद से सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई. करीब साढ़े छह लाख रुपये में यह सौदा तय हुआ.

घटना वाली रात आरोपी ने अपने साथियों को घर बुलाया. जब उसकी पत्नी घर में अकेली थी, तब उसने खुद उसके पैर पकड़ लिए और बाकी लोगों ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया. यह पूरी घटना बेहद ठंडे दिमाग से अंजाम दी गई.

हत्या को आत्महत्या दिखाने की चाल

हत्या के बाद आरोपी ने चालाकी दिखाते हुए शव को पंखे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे. शुरुआती जांच में पुलिस भी इसी भ्रम में आ गई और केस को सामान्य मौत मान लिया गया.

यही वजह थी कि मामला लंबे समय तक दबा रहा और आरोपी खुला घूमता रहा. अगर पिता ने आवाज न उठाई होती, तो शायद यह सच कभी सामने नहीं आता.

दोबारा जांच में खुली परतें

जब मामला हत्या के रूप में दर्ज हुआ, तो पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की. आरोपी से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन वह हर बार खुद को निर्दोष बताता रहा. करीब तीन बार वह पुलिस को गुमराह करने में सफल भी रहा. लेकिन चौथी बार जब पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ सख्ती दिखाई, तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

इस पूरे मामले में पुलिस ने पति समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें उसका दोस्त और दो सुपारी किलर भी शामिल हैं. सभी आरोपी अब जेल में हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

पकड़े गए आरोपियों का नाम मुख्य साजिशकर्ता पति सकाराम चौधरी (36), उसके दोस्त शंकर डांगी (36) और दो अन्य कॉन्ट्रैक्ट किलर बाबू उर्फ राघव उर्फ अमरचंद गायरी (22) व दिनेश गायरी (20) है.

रिश्तों पर उठे सवाल

यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह लालच और अवैध संबंध इंसान को हैवान बना सकते हैं. जिस व्यक्ति के साथ जीवन बिताने की कसम खाई, उसी की जान लेने की साजिश रच देना समाज के लिए एक बड़ा सवाल है.