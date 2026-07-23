मुंबई रेलवे की अनोखी पहल, 'यमराज' बनकर यात्रियों को ट्रैक क्रॉसिंग के खतरे से किया जागरूक

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. इस दौरान कुछ ऐसी भी खबरें सामने आती हैं, जिसमें लोग अपनी जान की परवाह किये बिना कभी रेलवे ट्रैक को पार करने लगते हैं, तो कभी चलती ट्रेनों में चढ़ने के प्रयास करते हैं. ये लापरवाही कभी-कभी हादसों का कारण बन जाती है.

ऐसे में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षा का संदेश देने के लिए अनोखा अभियान चलाया है, जिसका नाम ‘जीवन रक्षा अभियान (Zero Death Mission)’ है.

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'यमराज' बन यात्रियों को किया जगरूक

अंधेरी रेलवे पुलिस ने ‘जीवन रक्षा अभियान (Zero Death Mission)’ के तहत ‘यमराज’ का रूप धारण कर यात्रियों को रेलवे ट्रैक पार करने के खतरों के प्रति जागरूक किया. बुधवार (22 जुलाई) सुबह 9.30 बजे से 11 बजे के बीच स्टेशन के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) की तरफ वाले प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर इस अभियान को चलाया गया था.

अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को स्पष्ट संदेश दिया कि 'रेलवे ट्रैक पार न करें, केवल फुटओवर ब्रिज का ही उपयोग करें.' रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में बड़ी संख्या में यात्रियों ने हिस्सा लिया और सुरक्षित यात्रा का संकल्प लिया.

लोगों से की खास अपील

अंधेरी रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस ने पोस्टर, घोषणाओं और प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया. इस दौरान यात्रियों को चेतावनी दी गई कि 'थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है.' रेलवे पुलिस ने सभी यात्रियों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता देने की अपील की.

इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने लोगों से कहा कि वो आपातकालीन स्थिति में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) की हेल्पलाइन (1512) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही लोगों से अपील की कि वो कुछ समय बचाने के चक्कर में अपनी या अपने परिवार की जान को जोखिम में न डालें.

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