मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर पलटने से भयंकर जाम, 24 घंटे के बाद भी लोग परेशान

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट खंड में एक गैस टैंकर के पलटने की वजह से भयंकर जाम लगा हुआ है. पुणे से मुंबई की ओर जाते समय आडोशी सुरंग के पास एक मोड़ पर चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया. इससे ज्वलनशील प्रोपलीन गैस ले जा रहा एक टैंकर पलट गया. सुरंग के प्रवेश द्वार के पास ही टैंकर के पलटने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन गैस रिसाव के कारण इलाके में दहशत का माहौल बन गया. इसके बाद मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मध्यरात्रि से केवल एक लेन से यातायात शुरू किया गया. मुंबई से पुणे जाने वाले मार्ग पर एक्सप्रेसवे और पुराने मुंबई-पुणे हाईवे दोनों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जो अब तक कम होता नहीं दिख रहा.

24 घंटे बीतने के बाद भी लोग परेशान

यातायात पुलिस ने कलंबोली से भारी वाहनों को किनारे लगाने के निर्देश दिए हैं. संभावना जताई जा रही है कि बुधवार (4 फरवरी) शाम तक स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है. लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई-पुणे महामार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम का असर दूसरे दिन भी जारी है. कल शाम से शुरू हुआ यह जाम अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिससे हजारों यात्री परेशानी में फंस गए हैं. इसका सीधा असर राज्य परिवहन सेवा पर भी पड़ा है.

सरकार की प्रीमियम बस सेवा की गई बंद

मुंबई-पुणे के बीच चलने वाली महाराष्ट्र सरकार की प्रीमियम बस सेवा ‘शिवनेरी’ फिलहाल बंद कर दी गई है. महामार्ग की स्थिति को देखते हुए इसे अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. इससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई जाने वाले कई नागरिक बस स्टेशनों पर घंटों से फंसे हुए हैं. कुछ स्थानों पर यात्रियों को तीन से चार घंटे से अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है. काम, शिक्षा और चिकित्सा जरूरतों के लिए यात्रा करने वाले नागरिकों को विशेष असुविधा हो रही है. अचानक बस सेवा बंद होने से यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था खोजने में भी परेशानी हो रही है.

इस ट्रैफिक जाम के फोटो और वीडियो बड़े पैमाने पर सामने आए हैं. लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. ड्रोन के माध्यम से ली गई तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.

आखिर पूरा मामला क्या है?

पुणे से मुंबई की ओर जा रहा एक टैंकर मंगलवार (3 फरवरी) शाम करीब 5:10 बजे आडोशी सुरंग के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया. इस टैंकर में प्रोपलीन नामक अत्यंत ज्वलनशील गैस थी. हादसे के बाद गैस रिसाव शुरू हो गया. एहतियात के तौर पर पुलिस ने पुणे से मुंबई की ओर जाने वाले यातायात को बंद कर दिया.

टैंकर में मौजूद प्रोपलीन गैस अत्यधिक खतरनाक होने के कारण उसे तुरंत हटाना जोखिमभरा था. इसलिए गैस रिसाव रोकने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है. टैंकर का अगला हिस्सा कंटेनर से अलग कर दिया गया है. कंटेनर को हटाने का कार्य शाम 6 से 7 बजे तक पूरा होने की संभावना जताई गई है.

एसटी महामंडल की कई बसें रद्द

गैस टैंकर हादसे के 21 घंटे बीत जाने के बावजूद यातायात पूरी तरह ठप है. इस घटना का बड़ा असर महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) पर पड़ा है और कई लंबी दूरी की बसें रद्द कर दी गई हैं.

एसटी महामंडल के अनुसार दादर जाने वाली 17 बसें, ठाणे जाने वाली 16 बसें और बोरीवली जाने वाली 9 बसें रद्द की गई हैं. पुणे के स्वारगेट डिपो से कुल 42 बसें रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है. यात्रियों को लगातार घोषणा के जरिए स्थिति की जानकारी दी जा रही है.

वैकल्पिक मार्गों की सलाह

आडोशी सुरंग के पास गैस रिसाव की घटना के कारण एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे दोनों बंद हैं. यात्रियों को निम्न वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है:

ताम्हिणी घाट मार्ग

पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगांव → मुंबई

(दक्षिण मुंबई के लिए उपयुक्त)

मालशेज घाट मार्ग

पुणे → चाकण → नारायणगांव → मालशेज घाट → कल्याण/ठाणे

(उपनगरों के लिए उपयुक्त)

लोणावला-खंडाला मार्ग पूरी तरह टालने की अपील की गई है. यात्रा का समय 3-5 घंटे तक बढ़ सकता है, इसलिए पर्याप्त ईंधन और पानी साथ रखने की सलाह दी गई है.

परिवहन विभाग की 139 बस सेवाएं रद्द

टैंकर दुर्घटना के बाद बनी स्थिति के कारण महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग की कुल 139 बस सेवाएं रद्द की गई हैं. इनमें 73 ई-शिवनेरी और 66 अन्य बस सेवाएं शामिल हैं. इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर परिवहन विभाग की 163 बसें ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थीं. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और यातायात सामान्य होते ही बस सेवा चरणबद्ध तरीके से पुनः शुरू की जाएगी.