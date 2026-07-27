मुंबई प्रोटेस्ट की रिया अहीर ने की पुलिस कंप्लेन, कहा- 'गालियां मिल रहीं'

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई प्रोटेस्ट से चर्चा में आईं रिया अहीर ने की पुलिस कंप्लेन, कहा- 'मुझे गालियां मिल रहीं'

मुंबई प्रोटेस्ट से चर्चा में आईं रिया अहीर ने की पुलिस कंप्लेन, कहा- 'मुझे गालियां मिल रहीं'

Mumbai Protest Rhiya Ahir: रिया अहीर ने बताया अपनी कि प्रोटेस्ट का एक वीडियो वायरल होने के बाद से उन्हें लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 27 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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मुंबई के शिवाजी पार्क में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर चर्चा में आईं 27 वर्षीय मॉडल रिया यादव अहीर ने अब महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है. रिया ने आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग, उत्पीड़न, बुलिंग और मानहानिकारक टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है.

रिया का 22 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इसके बाद शनिवार को उन्होंने साइबर सेल में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. सूत्रों के अनुसार, रिया सोमवार को साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करेंगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगी जो कथित तौर पर उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं.

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'मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है'- रिया अहीर

अपनी शिकायत के बारे में बात करते हुए रिया ने कहा कि प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद से उन्हें लगातार अपमानजनक टिप्पणियों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

रिया ने कहा, “मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है. ऑनलाइन बुलिंग, गालियां और यहां तक कि चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. फिलहाल यह सब सोशल मीडिया पर हो रहा है, लेकिन यह आगे चलकर और गंभीर रूप ले सकता है. मैं नहीं चाहती कि मेरे माता-पिता को इसकी वजह से किसी तरह की परेशानी झेलनी पड़े.”

मुंबई पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, साइबर सेल को उनकी शिकायत प्राप्त हो गई है और आरोपों की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के सत्यापन के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि मुंबई में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान रिया अहीर उस समय सुर्खियों में आई थीं, जब वह हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस वैन के सामने खड़ी हो गई थीं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और रिया आंदोलन का चर्चित चेहरा बन गईं. जहां कई लोगों ने उनके साहस की सराहना की, वहीं कुछ लोगों ने कथित तौर पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट किए, जिसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 27 Jul 2026 01:21 PM (IST)
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