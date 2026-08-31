मुंबई पोर्ट पर 140 टन का कार्गो उठाते वक्त क्रेन में लगी आग, 2 ऑपरेटर घायल

महाराष्ट्र के मुंबई पोर्ट पर रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब 140 मीट्रिक टन का कार्गो उठाते समय क्रेन में आग लग गयी. ज्सिमें दो ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची दमकल टीम और पुलिस टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया.

घटना के बाद हादसे की जांच शुरू कर दी गयी है, हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. उधर मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

यह भी पढ़ें: मुंबई में 8 साल के बच्चे को कार ने कुचला, महिला ड्राइवर गिरफ्तार

कार्गो बांधने वाला पट्टा निकलने से हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, बारबाडोस के झंडे वाले ‘विएना’ नामक वेसल में मौजूद करीब 140 मीट्रिक टन वजन के कार्गो को बरकत कंपनी की दो क्रेनों की मदद से वेसल से उठाया जा रहा था. इसी दौरान एक क्रेन से कार्गो को बांधने वाला पट्टा असंतुलित होकर निकल गया. इससे कार्गो का पूरा भार दूसरी क्रेन पर आ गया और क्रेन जमीन से ऊपर उठ गई.

इसके बाद क्रेन का आगे लगा टेलिस्कोपिक बूम वेसल से टकरा गया. टक्कर और घर्षण के कारण क्रेन में आग लग गई. घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पोर्ट का अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और तत्काल आग पर काबू पा लिया.

दो ऑपरेटर हुए घायल

हादसे में बरकत कंपनी की क्रेन के ऑपरेटर रणजीत सिंह और निशांत सिंह घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया है. जहां दोनों की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. मुंबई पुलिस की येलोगेट पुलिस स्टेशन ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

हादसे के बाद अब पोर्ट पर लापरवाही की बातें निकलकर आ रहीं हैं. क्योंकि कार्गो का पट्टा खुलना गंभीर सुरक्षा चूक माना जा रहा है, अगर उस वक्त उसके कोई नीचे आ जाता तो किसी की भी जान जा सकती है. पहले के हादसों से सबक नहीं लिया गया, जिस कारण यह रिपीट हो गया.

यह भी पढ़ें: 'मोहन भागवत को...', संघ प्रमुख के हिंदू- मुस्लिम वाले बयान पर बोले संजय राउत