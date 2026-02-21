हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुंबई में प्रदूषण से बुरा हाल, फरवरी महीने में पांचवी बार सबसे खराब रही हवा

Mumbai Pollution: मुंबई में एक्यूआई 130 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. फरवरी में यह पांचवीं बार सबसे अधिक दर्ज हुआ. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक्यूआई 172 तक पहुंच गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Feb 2026 01:15 PM (IST)
मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 130 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. फरवरी के महीने में यह पांचवीं बार है जब एक्यूआई सबसे अधिक दर्ज किया गया है. सीपीसीबी के आधिकारिक एक्यूआई निगरानी ऐप्लिकेशन के अनुसार यह आंकड़ा शुक्रवार शाम को शहर भर के विभिन्न निगरानी केंद्रों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर दर्ज किया गया था.

एक्यूआई दो और तीन फरवरी को क्रमशः 141 और 140 तक पहुंच गया था, जो इसके बाद चार और 15 फरवरी को 134 तक दर्ज किया गया. आंकड़ों के अनुसार 10, 18 और 19 फरवरी को छोड़कर पूरे महीने यह सूचकांक लगभग तीन अंकों में ही रहा. एक्यूआई 10, 18 और 19 फरवरी को 100 से नीचे रहा.

बीकेसी में 172 तक पहुंचा एक्यूआई

मुंबई के मुख्य स्थानों में से एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 दर्ज किया गया. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बीकेसी क्षेत्र में स्थापित एक अन्य निगरानी उपकरण में आंकड़ा 140 दर्ज किया गया, जबकि पास के घनी आबादी वाले क्षेत्र कुर्ला में यह 160 दर्ज किया गया.

जनवरी में भी उच्च रहा एक्यूआई

आंकड़ों से यह भी पता चला कि जनवरी में आठ दिन ऐसे थे जब एक्यूआई 100 से नीचे रहा. हालांकि 22 जनवरी और 26 जनवरी को एक्यूआई बढ़कर 133 हो गया, जो सर्दियों के मौसम में दर्ज किया गया अब तक का सबसे उच्च स्तर है.

क्या होता है एक्यूआई का मतलब

सीपीसीबी के वर्गीकरण के अनुसार 100 तक का एक्यूआई 'संतोषजनक' माना जाता है, हालांकि इससे संवेदनशील व्यक्तियों को सांस लेने में मामूली असुविधा हो सकती है. 101 और 200 के बीच का एक्यूआई 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जिससे फेफड़ों की बीमारियों, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Published at : 21 Feb 2026 01:15 PM (IST)
