मुंबई पुलिस का वॉकी-टॉकी चोरी करने वाला गिरफ्तार, 700 CCTV फुटेज के जरिए पकड़ा

मुंबई के वी.पी. रोड पुलिस स्टेशन की हद में आने वाली दो टांकी इलाके की बीट चौकी से वॉकी-टॉकी चोरी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मोहम्मद नियाज़ उर्फ फैजान (26) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को अंधेरी से गिरफ्तार किया.

आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने करीब 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और उसके मूवमेंट का पता लगाया. दो टांकी इलाके की बीट चौकी से वॉकी-टॉकी चोरी होने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की थी. करीब 700 कैमरों की फुटेज के जरिए पुलिस ने आरोपी का रास्ता ट्रेस किया और आखिरकार उसे अंधेरी से दबोच लिया.

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प्रयागराज का रहने वाला है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है और मुंबई में उसका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है. वहीं, पुलिस की शुरुआती जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि आरोपी मानसिक रूप से सक्षम नहीं है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

पुलिस के मुताबिक मुंबई की टू टैंक पुलिस चौकी से चार्जिंग के लिए रखा गया एक वॉकी-टॉकी 17 सितंबर को चोरी हो गया था. मुंबई पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. फिलहाल आरोपी को दबोच लिया गया है.

आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि सूत्रों से खबर यह भी कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. पुलिस अब उससे इस चोरी को लेकर खुलासा कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी प्रयागराज यूपी का रहने वाला है. मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है. आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है है. फिलहाल इस घटना से हड़कंप मच गया था, लेकिन आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है.

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