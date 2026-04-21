मुंबई: पुलिस अधिकारी की गुंडागर्दी! नाबालिग बच्चे को पीटा, मां का आरोप- शिकायत पर भी एक्शन नहीं

मुंबई के ताड़देव इलाके से पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी की घटना सामने आई है, जहां ताड़देव पुलिस स्टेशन में तैनात एपीआई हितेश जोष्ठे ने गुंडागर्दी करते हुए एक कथित तौर से 15 साल के बच्चे को बिना किसी कारण के बुरी तरह पीट दिया.

इस मामले में पीड़ित बच्चे की मां ने ताड़देव डिविजन के एसीपी के पास शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोप है कि इस घटना के तीन दिन बीतने और घटना का सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी जोष्ठे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है.

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जोर से दबाया पैर

दावे के मुताबिक यह घटना 17 अप्रैल 2026 को ताड़देव के तुलसीवाडी इलाके की है. एपीआई जोष्ठे अपने कुछ साथी पुलिसकर्मियों के साथ इलाके में सिविल ड्रेस में पहुंचे थे, जबकि नाबालिग सामने से चलकर आ रहा था. इस दौरान ज्योष्ठे द्वारा नाम पूछने पर उसने अपना नाम भी बताया. नाम बताने के दौरान ज्योष्ठे ने अपना पैर बच्चे के ऊपर न सिर्फ रखा,बल्कि उसके विरोध करने पर हटाने के बजाय उसका पैर और जोर से दबा दिया.

नाबालिग को जड़े थप्पड़

नाबालिग द्वारा विरोध करने पर जोष्ठे ने बिना कारण उसे कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए. इतना ही नहीं, ज्योष्ठे के साथी पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर रखा और जोष्ठे थप्पड़ मारते रहे. घटना की जानकारी मिलते ही नाबालिग की मां मौके पर पहुंची. इसके बाद उन्होंने एसीपी के पास जाकर ज्योष्ठे के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

पहले दूसरे बेटे को मारा था थप्पड़

ज्योष्ठे द्वारा किया गया यह कृत्य कोई पहला नहीं है. नाबालिग की मां का आरोप है कि पिछले साल ज्योष्ठे ने उनके दूसरे बेटे को भी पीटा था. इतना ही नहीं, कुछ वर्ष पहले ताड़देव इलाके के सिग्नल पर भी ज्योष्ठे ने बिना किसी कारण एक बाइक चालक को भी थप्पड़ मारा था और उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

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