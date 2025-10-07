महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस ने “आई लव महादेव” अभियान में शामिल न होने का नोटिस जारी किया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस आयोजन से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए बिना अनुमति कार्यक्रम न किया जाए.

मुंबई के कुर्ला पुलिस स्टेशन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कुर्ला के एलबीएस रोड पर होने वाले “आई लव महादेव” कार्यक्रम के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई है.

नोटिस में साफ लिखा गया है कि अगर सोमैया या उनके समर्थक बिना इजाजत सड़कों पर जमा होते हैं या कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिससे सामाजिक अशांति फैले, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी कहा कि यह नोटिस आगे चलकर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

सोमैया बोले- 'मैं जरूर जाऊंगा'

पुलिस के इस नोटिस के बावजूद किरीट सोमैया ने कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा, “मुझे कल शाम 6 बजे कुर्ला के एलबीएस रोड पर न्यू इंडिया आजाद रेस्टोरेंट के पास आयोजित ‘आई लव महादेव’ अभियान में भाग लेने से रोका गया है, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा.”

सोमैया ने इस अभियान को धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्वक हिस्सा लेंगे.

पुलिस को कानून-व्यवस्था बिगड़ने का डर

पुलिस का मानना है कि बिना अनुमति किसी बड़े धार्मिक आयोजन से भीड़ जुटने और नारेबाजी की स्थिति बन सकती है, जिससे तनाव फैलने की आशंका है. इसी वजह से कुर्ला इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. स्थानीय प्रशासन ने आयोजकों से अपील की है कि वे बिना इजाजत सभा न करें, ताकि कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो.

इस पूरे मामले ने मुंबई की सियासत को गरमा दिया है. भाजपा समर्थक इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने का कदम है.

क्या है ‘आई लव महादेव’ अभियान

‘आई लव महादेव’ अभियान का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और सामाजिक सौहार्द बढ़ाना बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने आयोजकों से कहा है कि ऐसे आयोजनों के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है ताकि कोई सुरक्षा या शांति व्यवस्था का मुद्दा न उठे.

मुंबई पुलिस ने कुर्ला और आसपास के इलाकों में कड़ी निगरानी रखी है. अधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. सोमैया के बयान के बाद मंगलवार को क्षेत्र में सियासी और धार्मिक दोनों मोर्चों पर हलचल बढ़ने के आसार हैं.