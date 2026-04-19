मुंबई: NESCO ड्रग्स पार्टी के बाद पुलिस सख्त, अब इन कॉन्सर्ट में तैनात होंगी स्पेशल टीम

मुंबई के गोरेगांव NESCO सेंटर में हुई ड्रग्स पार्टी की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. अगर किसी लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में 2,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, तो मुंबई पुलिस की तीन स्पेशल टीमें उस जगह पर तैनात की जाएंगी.

गोरेगांव NESCO सेंटर में हुई उस ड्रग्स पार्टी के दौरान ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से दो स्टूडेंट्स की दुखद मौत हो गई थी. इसके चलते, मुंबई पुलिस को शहर भर में होने वाले सभी आने वाले लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है.

लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए पुलिस ने की खास तैयारियां

मुंबई पुलिस ने खास तौर पर लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए खास तैयारियां की हैं और एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है. अब से किसी भी ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. मुंबई पुलिस उस जगह पर तीन अलग-अलग टीमों का एक दस्ता तैनात करेगी. ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में तैनात की जाने वाली इन तीन टीमों में मुंबई पुलिस की एंटी-ड्रग स्क्वॉड, एंटी-ईव-टीज़िंग स्क्वॉड और एंटी-थेफ़्ट स्क्वॉड शामिल होंगी. इनमें से हर टीम में पांच लोग होंगे, खास तौर पर एक अफसर और चार कांस्टेबल.

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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई-पुलिस

इसके अलावा, इवेंट ऑर्गनाइजर्स को अपने इवेंट्स के लिए पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बेचने की इजाजत तभी मिलेगी, जब वे मुंबई पुलिस से जरूरी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) ले लेंगे. एक सख्त चेतावनी जारी की गई है कि अगर कोई भी इवेंट ऑर्गनाइजर इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो मुंबई पुलिस उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगी.

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