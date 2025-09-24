मुंबई के बड़े व्यापारियों में से एक नुस्ली वाडिया और परिवार पर FIR, 30 साल पुराना है मामला

मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अदालत में कार्यवाही में कथित रूप से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में जाने-माने व्यवसायी नुस्ली नेविल वाडिया, मौरीन नुस्ली वाडिया, नेस वाडिया, जहांगीर नुस्ली वाडिया और अन्य सहित कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 318(4), 331(2), 336(3), 339, 340(2), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया कि वित्तीय लाभ लेने और धोखाधड़ी तथा छल के इरादे से आरोपियों ने नकली और जाली दस्तावेजों का अवैध इस्तेमाल किया.

वाडिया और फेरानी होटल्स के 30 साल पुराने समझौते पर विवाद

शिकायतकर्ता ने वाडिया परिवार के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसके बाद बोरीवली कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने बांगुर नगर पुलिस को नुस्ली वाडिया, मौरीन वाडिया (78), नेस वाडिया (54), जहांगीर वाडिया (52), एच. जे. बामजी (75), के. एफ. भारूचा और आर. ई. वंदेवाला (65) के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह विवाद मलाड में स्थित एक जमीन के भूखंड पर वाडिया और फेरानी होटल्स के बीच 30 साल पुराने विकास समझौते को लेकर है. इस समझौते के तहत फेरानी होटल्स, बिल्डर के. रहेजा के साथ मिलकर जमीन का विकास करना था और वाडिया को कुल बिक्री आय का 12% मिलना तय था.

मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न अदालतों में चला

2008 में विवाद उत्पन्न होने के बाद वाडिया के हिस्से की बिक्री और जमीन के प्रबंधन को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई. इस मामले में दुर्भावना, अधिकार की कमी और व्यावसायिक विवाद के आरोप लगे हैं और यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न अदालतों में चला.

शिकायतकर्ता, फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के सीईओ महेंद्र चंदे (70) ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाए और उन्हें उनके खिलाफ 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक कमर्शियल मामले में पेश किया.

पुलिस की अनदेखी के बाद कोर्ट ने FIR आदेश दिया

शिकायतकर्ता ने 15 मार्च 2025 को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन और 24 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, पुलिस ने उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया और न ही FIR दर्ज की.

इसके बाद उन्हें बोरीवली स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज करानी पड़ी. उनकी शिकायत के आधार पर कोर्ट ने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन को आदेश जारी किया.