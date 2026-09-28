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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में CJP प्रोटेस्ट को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई वजह

मुंबई में CJP प्रोटेस्ट को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई वजह

CJP फाउंडर दिपके की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पास शिवाजी पार्क में किसी भी तरह के जमावड़े की अनुमति देने का अधिकार है ही नहीं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 28 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने पर उठे सवाल का मुंबई पुलिस ने जवाब दिया है. मुंबई पुलिस ने कहा कि शिवाजी पार्क में किसी भी जमावड़े का अधिकार उनके पास नहीं है. ये रोक कोर्ट के एक फैसले और महाराष्ट्र के आदेश के बाद से लगी हुई है.

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने रविवार (27 सितंबर) को कहा था कि मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. दिपके ने इसे आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास बताते हुए 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की धमकी दी थी. 

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पुलिस ने बताया कारण

मुंबई पुलिस ने दिपके के ट्ववीट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, 'अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मुंबई पुलिस के पास शिवाजी पार्क में किसी भी तरह के जमावड़े की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. यह रोक हाई कोर्ट के PIL 116/2009 (तारीख 04/01/2013) के फैसले और महाराष्ट्र सरकार के बाद के आदेश (तारीख 20/01/16) के तहत लगाई गई है.'

पुलिस ने बताया कि आवेदक अजिंक्य शिंदे को यह बात समझा दी गई है और उन्हें सलाह दी गई है कि वो विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई शहर में कोई दूसरी जगह देखें और इजाजत के लिए आवेदन करें, जिस पर उचित तरीके से विचार किया जाएगा. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2010 में 'वीकॉम ट्रस्ट' की याचिका पर शिवाजी पार्क को 'साइलेंस जोन' घोषित किया हुआ है. यहां खेल-कूद से जुड़ी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक है. 

क्या है पूरा मामला?

गौर हो कि CJP ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)  ज्ञानेश के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन 2 अक्टूबर को मुंबई से शुरू करेगी और बाद में इसे दूसरे शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा. ये आंदोलन शिवाजी पार्क से शुरू करने की योजना थी. इसके बाद CJP ने रविवार (27 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में बताया था कि मुंबई पुलिस ने CJP को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

CJP ने इसे मतदान करने के अधिकार के बाद विरोध जताने का अधिकार छीनना बताया था. इसके बाद दिपके ने ट्वीट कर चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमें इस गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तो CJP जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी. अब पुलिस ने अनुमति न देने के पीछे का कारण बताया है. ऐसे में ये देखना होगा कि CJP अब आगे क्या योजना बनाती है. 

'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 28 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS CJP Protest
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