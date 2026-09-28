मुंबई में CJP प्रोटेस्ट को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई वजह

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने पर उठे सवाल का मुंबई पुलिस ने जवाब दिया है. मुंबई पुलिस ने कहा कि शिवाजी पार्क में किसी भी जमावड़े का अधिकार उनके पास नहीं है. ये रोक कोर्ट के एक फैसले और महाराष्ट्र के आदेश के बाद से लगी हुई है.

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने रविवार (27 सितंबर) को कहा था कि मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. दिपके ने इसे आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास बताते हुए 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की धमकी दी थी.

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Permission has been denied because Mumbai Police is not empowered to grant permission for any gathering at Shivaji Park in accordance with the judgement of Hon. High Court in PIL 116/2009 dated 04/01/2013 and subsequent order of Government of Maharashtra dated 20/01/16. It has… https://t.co/cCFPcfo3Ws pic.twitter.com/xTOhKPyyuq — मुंबई पोलीस Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 27, 2026

पुलिस ने बताया कारण

मुंबई पुलिस ने दिपके के ट्ववीट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, 'अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मुंबई पुलिस के पास शिवाजी पार्क में किसी भी तरह के जमावड़े की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. यह रोक हाई कोर्ट के PIL 116/2009 (तारीख 04/01/2013) के फैसले और महाराष्ट्र सरकार के बाद के आदेश (तारीख 20/01/16) के तहत लगाई गई है.'

पुलिस ने बताया कि आवेदक अजिंक्य शिंदे को यह बात समझा दी गई है और उन्हें सलाह दी गई है कि वो विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई शहर में कोई दूसरी जगह देखें और इजाजत के लिए आवेदन करें, जिस पर उचित तरीके से विचार किया जाएगा. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2010 में 'वीकॉम ट्रस्ट' की याचिका पर शिवाजी पार्क को 'साइलेंस जोन' घोषित किया हुआ है. यहां खेल-कूद से जुड़ी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक है.

क्या है पूरा मामला?

गौर हो कि CJP ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन 2 अक्टूबर को मुंबई से शुरू करेगी और बाद में इसे दूसरे शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा. ये आंदोलन शिवाजी पार्क से शुरू करने की योजना थी. इसके बाद CJP ने रविवार (27 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में बताया था कि मुंबई पुलिस ने CJP को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

CJP ने इसे मतदान करने के अधिकार के बाद विरोध जताने का अधिकार छीनना बताया था. इसके बाद दिपके ने ट्वीट कर चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमें इस गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तो CJP जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी. अब पुलिस ने अनुमति न देने के पीछे का कारण बताया है. ऐसे में ये देखना होगा कि CJP अब आगे क्या योजना बनाती है.

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